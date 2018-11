WonderWeekend in Meise

Het begon in 2016 als een 'simpel' idee van vier papa's: een festival opzetten waar ouders en kinderen samen dingen kunnen doen. Weg van de afzonderlijke kinderprogrammaties, maar mét elkaar beleven en ontdekken. Samen van de ene verwondering in de andere tuimelen; samen slapen in een kartonnen tent die je zelf eerst hebt beschilderd; samen kokkerellen op een zelfgemaakt kampvuur en lekker handen eten... Een magische avondshow, een feeërieke fakkeltocht en een enorme picknicktafel maken het feestje compleet. Dat is in een notendop WonderWeekend, dat dit jaar al aan zijn derde editie toe is.

Megalomane springkastelen zijn er niet, maar het programma belooft tal van andere magische activiteiten! Zo kan je kennismaken met Meneer Blanko, een witgeschminkte man in wit kostuum die door de kinderen en hun ouders van kop tot teen mag worden beschilderd.

Culbuto, de evenwichtsartiest, haalt halsbrekende toeren uit. En ook de Troubadour is weer van de partij: hij komt met zijn gitaar langs bij het kampvuur, om iedereen met de mooiste deuntjes de nacht in te loodsen.

Tijdens het festival wordt ook het eerste WonderWeekend-boek gelanceerd, met 101 activiteiten om samen met het gezin te doen. Zodat elk weekend een WonderWeekend kan worden!

PRAKTISCH

WonderWeekend loopt van 12 uur 's middags tot de middag daarop. Je kan kiezen voor een aankomst op vrijdag 17 of zaterdag 18 augustus. 24 uur lang zijn er activiteiten: artiesten, voorleessessies, theatershows, dans, muziek en alles waarvoor er nog geen naam bestaat. Iedereen blijft er slapen, en dat gebeurt in kartonnen tenten (per 2 personen). Wie het wat chiquer wil, kan ook in een WonderTipi overnachten. Bij aankomst krijg je alles wat je nodig hebt om je tent te versieren en zo wordt de Kamping van Karton een echt kunstwerk!

De prijs voor het WonderWeekend bedraagt 75 euro voor volwassenen en 40 euro voor min 18-jarigen. Baby's (onder de 2 jaar) mogen gratis binnen.

Het festivalticket geeft toegang tot alle activiteiten en shows en is inclusief overnachting en ontbijtbuffet. De helft van de winst gaat naar SOS Kinderdorpen. Het volledige programma vind je terug op www.wonderweekend.be