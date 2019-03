Weekendtip: feestelijke opening Japanse Tuin

Tijdens de wintermaanden sluit de Japanse Tuin haar deuren. Tot de roze bloesems opnieuw het landschap kleuren in de lente. Volgens artieste Michiko Van de Velde heeft het seizoen een bijzondere kracht. Het licht lijkt dan namelijk speciale energie uit te stralen. Dat klinkt nogal filosofisch, maar is eigenlijk nog niet zo gek. Kijk maar naar buiten. Krokussen schieten uit de grond, planten beginnen opnieuw te groeien en wij worden er op slag gelukkiger van.

Maar wat is dat 'licht' nu eigenlijk? En waarom heeft het zo'n bijzondere energie? In de tentoonstelling '90 days of light' wil Van de Velde het lentelicht tonen dat zichzelf is, in een omgeving waar eigenlijk al teveel (kunst-)licht is. Ze werkt daarvoor met verschillende elementen, zoals glas, schilderijen, decoratieve stukken, enzovoorts. Wereldwijd hebben mensen belangstelling voor de relatie tussen mens en licht, maar Van de Velde benadert het onderwerp specifiek vanuit haar Japans-Belgische achtergrond. Een beetje japanoloog herkent misschien de kanji, een Japans teken, die Van de Velde integreerde. De tentoonstelling is de 81 resterende lentedagen na de opening gratis te bewonderen in de Japanse Tuin.

Waarom moet je dan zo nodig die openingsdag in je agenda noteren? Wel, échte liefhebbers van de Japanse cultuur kunnen zich inschrijven voor geleide wandelingen met muziekdemonstraties en interactieve workshops, of krijgen 's avonds de kans om het eenmalige theaterconcert 'Kojiki' bij te wonen. "Kojiki" staat voor "de kroniek van oude zaken" en vertelt de ontstaansgeschiedenis van Japan volgens een oude legende. Het theaterstuk brengt dat verhaal naar Hasselt onder muzikale begeleiding van Taiko (drum) en Japanse dans.

Daarmee is dit niet zomaar een daguitstap, maar eigenlijk een korte reis naar Japan en terug.

Praktisch: Japanse Tuin Gouverneur Verwilghensingel 23, 3500 Hasselt Tickets voor de opening op 31 maart koop je hier.

Tekst: Liese Lenaerts