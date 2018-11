Als we denken aan de kust, denken we tegenwoordig aan een tijdschrift lezen op het strand, een frisse duik in de zee en af en toe de dijk op voor een ijsje. Toch moet je weten dat tot de jaren '50 het beeld van de Vlaamse kust eeuwenlang gedomineerd werd door de zeevisserij. Geen mensen in het water, maar grote schepen op zoek naar vis. Op het strand werd de vangst gesorteerd en verkocht. In de panden waar nu de ijssalons huizen, gingen vroeger de vissers na een lange werkdag langs voor een pintje in hun stamcafé.

Groter geheel

Vanaf 1 juli vindt er in het navigo-Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke de tentoonstelling Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij plaats. Zes maanden lang heb je de tijd om het dynamische, woelige en vaak dramatische geschiedenis van de Vlaamse visserij (van de late middeleeuwen tot nu) te ontdekken aan de hand van honderden objecten die chronologisch worden opgesteld. Elke tijdsperiode krijgt een eigen paviljoen met een aangepaste sfeer. Deze keer wordt er niet over de vissers verteld, maar ligt de klemtoon op de vloot, de vistechnieken, de vangsten en visgronden en de economische en politieke context.

Samenwerking

Voor de tentoonstelling wordt er samengewerkt met het Museum aan de Stroom (MAS), het Abdijmuseum Ten Duinen en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). "De nadruk van de tentoonstelling ligt op de maritieme collectie van het MAS. Sinds het verdwijnen van het Nationaal Scheepvaartmuseum bleef een groot deel van deze collectie verborgen in de depots van het MAS, maar voor deze expo worden heel wat objecten terug afgestoft en tentoongesteld. De depotstukken gaan in dialoog met de collecties van het Abdijmuseum Ten Duinen en het navigo-Nationaal Visserijmuseum", verduidelijkt PR- verantwoordelijke Christine Van Nuffel. Tegelijkertijd worden ook bruiklenen gevraagd uit de collecties van de Universiteitsbibliotheek Gent, Museum Plantin-Moretus, Provinciedomein Raversyde, Sincfala - Museum van de Zwinstreek, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en de Stad Antwerpen.

Boek

Bij de expo hoort de gelijknamige publicatie Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij. Die is vanaf 1 juli 2018 te verkrijgen in het VLIZ, NAVIGO, MAS en de betere boekhandel.