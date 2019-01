Tulpen in 't stad

Vorig jaar pakte VLAM uit met een primeur voor Vlaanderen: vlakbij het centraal station van Antwerpen werd een zone een tulpenveld met 100.000 bloemen, waarin mensen zelf konden komen plukken. En of dat in goede 'aarde' viel: 4500 passanten togen met een kleurrijk boeket naar huis, blij omdat de bloemen de druilerige regen en koude even deden vergeten.

Op zaterdag 19 januari 2019 wordt deze actie herhaald en geven 100.000 tulpen het Koningin Astridplein in Antwerpen opnieuw een beetje kleur. Thema van deze tweede Pluktuin is 'flower power', want bloemen kunnen mensen en culturen verbinden. Meter van de Tulpenactie is dit jaar Nora Gharib. Zij heeft Marokkaanse roots en verbindt verschillende culturen, persoonlijk en professioneel: "Bloemen zijn net als mensen, ze bestaan in allerlei geuren, vormen en kleuren. Maar net als mensen hebben bloemen water en licht nodig om te overleven. Het maakt bovendien niet uit welke taal je spreekt of waar je vandaan komt. Bloemen spreken de taal van het hart. Ze staan voor schoonheid en verbondenheid. Mensen worden instant vrolijk van hun vele geuren en kleuren."

Praktisch:

De Pluktuin wordt opgebouwd vanaf 9 uur en is vanaf 13 uur geopend voor het publiek. Wie langskomt krijgt ook een folder mee over voorjaarsbloeiers bij ons.

Alle tulpen zijn afkomstig van het gespecialiseerde tulpenbedrijf Tuliflor uit Wervik.