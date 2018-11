Midsommar: Zweedse start van de zomer

Net zoals bij ons, hebben de eerste christenen in Zweden het heidense winterzonnewendefeest vervangen door kerstmis. Ook het zomerzonnewendefeest is onder invloed van religie stilaan verdwenen in onze contreinen. Maar niet in Zweden. Daar wordt de langste dag van het jaar - in sommige delen van het land gaat de zon zelfs helemaal niet onder - nog steeds feestelijk verwelkomd.

Midzomernachtdromen

In vroegere tijden ging men tijdens midzomernacht het bos in om planten te plukken, omdat er geloofd werd dat deze geneeskrachtige en magische krachten hadden op midzomer. Vreugdevuren moesten hen beschermen tegen duistere krachten. Dat donkere kantje hebben de afstammelingen van de Vikingen ondertussen achterwege gelaten. Midsommar, zoals de Zweden de langste dag van het jaar noemen, is tegenwoordig een dag van gezellig buiten vertoeven met familie en vrienden waarop gezongen, gedanst, lekker gegeten en teveel gedronken wordt.

De vrijdag die het dichtst bij 21 juni ligt, is de dag van de festiviteiten. Mensen wisselen de steden in voor het platteland om optimaal van het natuurfeest te kunnen genieten. Dit begint (het is een officiële verlofdag in Zweden) met het plukken van bloemen en takken-met-blaadjes om de meiboom en de tafel te versieren en bloemenkronen te maken om te dragen op het zomerfeest. Als de single ladies graag willen weten hoe hun toekomstige wederhelften er zullen uitzien, kunnen ze volgens de legende zeven verschillende bloemen plukken en die 's nachts onder hun kussen stoppen. In hun midzomernachtdromen zouden ze hen ontmoeten.

Smörgåsbord

Een belangrijk onderdeel van het feest is natuurlijk het samen eten en drinken. Een smörgåsbord, een tafel gevuld met verschillende gerechten, laat de gasten toe om te kiezen wat ze willen eten. De onmisbare ingrediënten voor een geslaagde midsommar zijn gepekelde haring (inlagdsill), gekookte aardappels, zure room, gemarineerde zalm (gravad lax), knäckebröd en alle gerechten worden voorzien van voldoende bieslook of dille. Hierbij wordt aquavit (sterke drank op basis van kruiden) bier en vlierbloesem- of vossenbessenlimonade gedronken. Het hoofdbestanddeel van het dessert zijn aardbeien, jordgubbar, die liefst in een mooie taart zijn verwerkt.

Tijdens het midzomerfeest wordt er ook gedanst en gezongen. De typische midsommarsånger worden steeds enthousiaster en luider meegezongen naargelang de voorraad aquavit slinkt. Wanneer de zon uiteindelijk toch voor enkele uren uit het zicht verdwijnt, verzamelt iedereen zich rond het kampvuur.