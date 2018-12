Ljubljana: stad van draken, sneeuw en glühwein

Als ik afga op de vakantiekiekjes die mijn vrienden online postten, is Slovenië met zijn prachtige kastelen, meren en berglandschappen een van de populairste bestemmingen van dit moment. Niet alleen in de zomer, ook 's winters heeft het land veel te bieden. Vorig jaar in december werd ik meteen gepakt door de charme de hoofdstad Ljubljana. De skyline wordt getekend door de torens van de barokkerken en de contouren van het kasteel op de heuveltop. Auto's worden uit de stad geweerd, zodat je ongehinderd door de straten kan kuieren. Ook opvallend afwezig: Macdonalds of Starbucks die het straatbeeld banaliseren. Wel vind je er gezellige koffiehuizen in Weense stijl en typische adresjes waar je kunt proeven van de lokale specialiteit, de klobasa, een smakelijke kruidige gerookte worst. De bewoners hebben roze wangen, zijn goedgemutst en staan te trappelen om je wegwijs te maken in hun stad.

Barok en Oostblokgrandeur

De stad ademt een curieuze mix van sferen. Ons hotel, de Grand Union, is daar een prima voorbeeld van. Lobby, inkomhall en kamers ademen nog helemaal de geest van het voormalige Oostblok. Het imposante gebouw straalt een duistere grandeur uit, maar het is te rechttoe rechtaan om gezellig te zijn. Maar als je door een lange gang in de oude vleugel terechtkomt, sta je opeens in een Weense balzaal. Op de site lees je dat Bill Clinton, de Dalai Lama en de Britse Queen hier al logeerden. Ik voel me meteen een vip.

Van onze gids, Martin, die perfect Engels spreekt, leren we dat de stad bijna duizend jaar in handen is geweest van de Habsburgers, de Oostenrijkers dus. Zij waren katholiek en door hun toedoen telt Ljubljana enkele pareltjes in Italiaanse barokstijl. "Maar", zegt Martin, "Het is hier 's winters bitter koud en dus zijn de ramen overal kleiner." Een soort berg-barok dus. Volgens Martin bleven de mensen gelovig, ook tijdens het bewind van Tito: "Dat mocht." Vandaag is nog ongeveer zestig percent van de bevolking katholiek.

Een van de mooiste kerken van de stad is de Sint-Jacobskerk uit 1615 met een altaar van de beeldhouwer Robba die ook de barokke fontein voor het stadhuis ontwierp. Die laatste beeldt de drie rivieren uit die hier samenstromen en is een knipoog naar de fontein op de Romeinse Piazza Navona. Het dak van het stadhuis staat een gouden draak, hét symbool van de Ljubljana dat in haar oude centrum ook de befaamde Drakenbrug koestert. Het verhaal gaat dat de draken met hun staarten kwispelen als er een maagd over de brug loopt. "Maar niemand heeft dat al ooit gezien," voegen de inwoners er breed lachend aan toe.

Groene hoofdstad

Naast barok is vooral de art nouveau alom tegenwoordig in deze stad. Dat heeft alles te maken met de hevige aardbeving die eind negentiende eeuw een ravage aanrichtte. De heropbouw van de stad gebeurde in de dan moderne stijl, de art nouveau. Veel geschiedenis dus in de straten, wat echter niet wil zeggen dat de stad in het verleden leeft. Integendeel. In 2016 won Ljubljana de 'Green capital of Europe award'. De stad is autovrij, overal staan afvalkokers waarbij je meteen bij het weggooien al moet sorteren, en er wordt zuinig omgesprongen met water en elektriciteit. Spaarlampen, om maar iets te noemen, zijn hier de norm. "Zuinigheid zit in ons DNA. We zijn een bergvolk, noem ons dus gerust gierig," verduidelijkt Martin flegmatiek.

Naast interessante stadswandelingen die je bij de toeristische dienst kunt boeken en een bezoek aan het kasteel, de kerken of de vele musea die de stad rijk is, kan je ook inschepen voor een winterse boottocht op de Ljubljanica-rivier. Compleet met een glaasje glühwein erbij. 's Avonds zijn er de gezellige kerstmarkten en verwarmde terrasjes op de mooiste oevers van de stad.

Liefhebbers van culinaire hoogstandjes komen dan weer aan hun trekken bij het restaurant JB van topchef Janez Bratov,. Hij leerde de Slovenen dat je ook carpaccio kunt eten in plaats van doorbakken koteletten in rijke roomsauzen. Bratov, werkt met traditionele Sloveense ingrediënten zoals de ham van zwarte varkens (de Sloveense variant van pata negra) of pompoenzaadolie, een olie die niet alleen wordt gebruikt in salades, maar ook in zoete bereidingen. Met die typische smaken creëert hij iets nieuws en eigentijds.

Zen met cava

Ljubljana is beslist een bezoek van een paar dagen waard, maar het is ook een prima uitvalsbasis voor dagtochten. Typisch Sloveens zijn bijvoorbeeld de vele spa's. Bijna elk lokaal zwembad ziet eruit als een luxueus waterparadijs met sauna's, warme baden, hammams en een dampend warm buitenbad. En op amper 25 kilometer van de stad vind je de skipistes van Krvavec. Verwacht geen flashy ski-toestanden. Gezellig en toegankelijk zijn hier de sleutelwoorden. Zelfs voor niet-skiërs, zoals ik, werkt de gemoedelijke Sloveense bergsfeer heel aanstekelijk. Na een namiddagje 'snow biken', een sport waarbij je op een skifiets van de berg afglijdt, logeren we een nacht in het enige hotel bovenop de piste, Hotel Krvavec. 's Avonds bij min tien zitten we buiten rond de vuurkorf met een glaasje bubbels. In het sneeuwwitte berglandschap is er verder niemand te zien of te horen. Zen met cava, dat is mijn soort zen.

WANDELING Start aan het stadhuis (Mestni trg-plein). Let op de barokke Robba-fontein. Sla rechtsaf naar het Ciril-Metodov-plein. Honger? Hier vind je Klobasarna, een gezellig adresje waar ze de typische klobasa (worst) serveren. Ga linksaf, je bent nu op het Vodnikov trg plein, waar ook de toeristische dienst is. Sla vervolgens rechtsaf: je komt nu op Adamic-Lundrovo Nabre,je, een straat vol art-nouveaugebouwen. Kijk recht vooruit en je ziet de Drakenbrug. Steek die over, draai linksaf en je komt uit in een straat vol gezellige terrasjes aan de waterkant. Hier staan ook wat kerstmarkten. Loop rechtdoor en je komt uit op de bekende drievoudige brug, een architecturaal hoogstandje van de negentiende-eeuwse stadsarchitect Plecnik. Vanaf hier kun je de stad verder verkennen door gewoon de rivier te volgen, na het Jurcicev plein begint er een stuk wandelweg naast de rivier en kom je uit bij de Sint-Jacobsbrug. Steek die over en je komt bij de mooie barokkerk van Sint-Jacob uit, let hier op het altaar van de beeldhouwer Robba. Neem voor de kerk de straat Levsticov trg om zo in Stari trg uit te komen. Je blijft deze volgen, voorbij het stadhuis, tot aan het Krekov trg-plein om daar de kabelspoorbaan naar het kasteel te nemen en er te genieten van een prachtig panorama over de stad. Wandeling in totaal ongeveer 3 kilometer.