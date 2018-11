Liefde voor de roos

Tuindagen - Kasteel Hex, vrijdag 8 tem zondag 10 juni 2018

Tijdens de tuindagen van Hex komen er verschillende plantenkwekers en tuinexposanten die gespecialiseerd zijn in rozen samen op het imposante landgoed. Daarnaast kan je genieten van een wandeling in de rozentuin met een uitzonderlijk assortiment aan rozenvariëteiten. Deze werd eind 18de eeuw aangelegd op vraag van de eerste bewoner van het kasteel, prins-bisschop van Luik Franciscus Karel de Velbrück.

Rozendagen - Lens Roses Oudenburg, vrijdag 8 en zaterdag 9 juni

Rozenkwekerij Lens Roses toont haar vernieuwde rozentuin aan het grote publiek. Om 10 uur en 14 uur staan er alvast rondleidingen gepland, maar er kunnen er nog bijkomen naargelang de inschrijvingen. Vooraf inschrijven is dus nodig. Op deze dagen wordt er een theebar voorzien van 9.15 tot 17.30 uur. Combineer je bezoek aan de kwekerij met een bezoek aan de schitterende rozentuin van Dhr. en Mevr. Noël Backers in de Akkerstraat in Oudenburg.

Rozenfeest - Rivierenhof Deurne, zondag 10 juni 2018

Tussen 11 en 18 uur is iedereen welkom in provinciaal groendomein Rivierenhof voor het jaarlijkse rozenfeest. Je kan er rozen kopen, advies inwinnen bij experten, ontspannen met leuke randanimatie, genieten van lekkere proevertjes waarin de koningin der bloemen steeds een hoofdrol speelt en bovenal kuieren doorheen de prachtige rozentuin met zijn 8400 rozelaars van 340 verschillende variëteiten. De inkom is gratis en het feest zal doorgaan langs de Parkweg tussen het kasteel Rivierenhof en de Rozentuin.

Rozenfeesten - Vrijbroekpark Mechelen, zondag 17 juni 2018

Van 13 tot 20 uur wordt een van de mooiste rozencollecties van Europa gevierd. De collectie is opgedeeld in vier tuinen: de klassieke rozentoontuin, de educatieve rozentuin, de wilde rozentuin en de mosrozentuin. Na een wandeling doorheen de tuinen kan je even uitrusten bij een high tea om nadien je favoriete rozen te kopen bij de echte kenners. Voor de kinderen zijn er verschillende workshops voorzien. De toegang tot het Vrijbroekpark is gratis. Let wel op: de parkingplekken in het park zijn die dag voorbehouden voor mensen met een handicap, dus kom indien mogelijk met het openbaar vervoer of de fiets.

Rozenfestijn - Kasteeltuinen Arcen (NL), donderdag 21 tem dinsdag 26 juni

Het barokke rosarium herbergt 250 verschillende soorten rozen. De 8000 bloemen zijn verdeeld over tien gethematiseerde rozentuinen. Nieuw is de Geur- en Smaaktuin. Hier vind je rozen die door hun heerlijke geur al tijdenlang in zepen en parfums worden verwerkt en de laatste jaren vindt de bloem ook vaker haar toegang tot de keuken. Het rosarium is voorzien van bankjes om te ontspannen bij de aanblik van de rozen, de nieuwe rozenbogen, de fontein in het midden en het romantische rozenhuisje. Tijdens het rozenfestijn vinden er dagelijks rondleidingen plaats, kan je genieten van een rozenopera, zal rozenexperte en schrijfster Danielle Houbrechts informatie geven over de verrassende mogelijkheden van rozen, worden er rozencorsages gemaakt en je bezoek aan de rozentuin wordt eens zo sfeervol door de romantische, klassieke melodieën van harpiste "Arpalise". Het kasteel is het decor van een bloemenshow waar regionale topbloemisten creaties tonen in verschillende thema's. De tuinen zijn elke dag open tussen 10 en 18 uur.

Rozenfestival - Lottum (NL), vrijdag 10 tem zondag 12 augustus 2018

Iedere twee jaar wordt het centrum van Nederlandse dorpje Lottum bedolven onder de rozen. Overal waar je kijkt zijn monumenten en tuinen versierd met rozen in alle kleuren en maten. Daarnaast is er een tuinmarkt met bloemschikdemonstraties waar je je kennis over de bloem kan verbreden.