Frisse duik in Ardens water

Je hebt het zeker al wel eens zelf gedaan: op een snikhete zomerdag even de verfrissing van een kreek, meer of stroompje opzoeken. Ik durf te wedden dat je fijne herinneringen en een positief gevoel hebt overgehouden aan die dag. Waarom doe je het dan niet vaker?

Verbinden met de natuur

Zwemmen in het wild is een perfecte manier om terug in contact te komen met de natuur. Je bekijkt de wereld vanuit een heel ander perspectief dan wanneer je op de oever loopt. Dat is best verfrissend. Je bent niet langer observator, je maakt nu deel uit van de omgeving. Je zintuigen werken op volle toeren om alle nieuwe indrukken op te slaan waardoor je de dagdagelijkse problemen even helemaal vergeet.

In de Griekse mythologie zwom Leander iedere nacht de zee-engte over om zijn geliefde Hero te ontmoeten. Pakkend mooi én bovendien een boost voor Leanders algemene gezondheid!

Zwem jezelf gelukkig

Toegegeven, het water is een pak kouder dan de temperatuur van de douche die je gewoon bent. Dat maakt de mentale stap groter, maar de beste ervaringen vergen nu eenmaal wat moed. En je mag er zeker van zijn: je gaat het je niet beklagen. Zwemmen in relatief koud water geeft je mentale en fysieke gezondheid een enorme boost.

De koude maakt je lichaam alert. Het aantal witte bloedcellen zal stijgen en je immuunsysteem wordt gratis en voor niets versterkt. Het lastige stekende gevoel dat de aanraking van het koude water met je huid kan oproepen, heeft ook voordelen. Endorfine, onze ingebouwde pijnstiller, komt vrij om het gevoel te verminderen, iets wat je meteen ook op een natuurlijke manier rustig maakt. Tegelijkertijd wordt ons parasympatisch zenuwstelsel gestimuleerd, waardoor de aanmaak van dopanime en serotonine wordt getriggerd. Hallo geluksgevoel! Je huid geniet ook ten volle van de verbeterde bloedcirculatie: je krijgt een mooie gezonde gloed én cellulitis is niet langer jouw probleem!

Doe het veilig

Toch is het, net zoals alle mooie dingen in het leven, niet zonder gevaar. Zorg ervoor dat je niet alleen op pad gaat zodat er steeds iemand om hulp kan roepen wanneer het nodig is. Vooraleer je ergens in het water springt, check hoe diep het water is. De bodem raken bij een duik kan je lelijk bezeren, maar ook diep water is niet zonder gevaar. Hoe dieper je gaat, hoe kouder het water. Uit de diepten van een plas kunnen er koude bellen naar boven komen die zelfs de meest ervaren wildzwemmer een hartstilstand kunnen geven. Wanneer je merkt dat er veel stroming op de rivier zit of als je las dat er gevaarlijke onderstroming is in het gebied, ga dan op zoek naar een betere plek. Ten slotte is het altijd uitkijken voor bacteriën. Vooral wanneer het water warm is, is de kans groot op besmetting, bv. door blauwalgen.

We zetten alvast enkele Ardense plekjes op een rij waar je veilig kan buitenbaden:

Het meer van Conchibois in Saint-Léger

De badplaats en strand aan Pond Saint-Nicolas in Chiny

De Ourthe in Maboge

Het meer van Cherapont in Gouvy

De badzone Herbeumont

De badzone Pont de la Poulie in Bouillon

Dit leuke lijstje komt van de blog "Blik op Ardennen"

Tekst: Elli Van Boxem