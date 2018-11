Bloemen, kristallen en diamanten

Een bloemenfeest, zo kan je het evenement Koket Koksijde terecht noemen. Net als bij de vorige edities omvat het twee luiken: op het Theaterplein staan opnieuw achttien strandcabines waar evenveel floristen het beste van zichzelf laten zien en in het gemeentehuis kan je de nieuwe bloemencomposities van Jo Pattyn - gemaakt in samenwerking met een heel team van floristen - gaan bewonderen.

Voor de vorige editie creëerde Pattyn een heuse onderwaterwereld met zijn composities. Dit jaar draait alles rond htet thema 'diamonds are forever/diamonds are a girls best friend'. Je mag met andere woorden veel 'blingbling' verwachten met levensgrote kristallen en diamanten in allerlei kleuren. De raadzaal staat dit jaar helemaal in hte teken van 'strandvliegers', een thema dat in elk geval spektakel beloofd.