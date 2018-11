10 x niet te missen deze zomer

1. Beaufort, nog tot 30 september 2018, langs de hele Belgische kust.

In dit driejaarlijks kunstproject wordt de zee belicht als een plek die onbeheersbaar is en ons tegelijk verbindt met de rest van de wereld. Iedere deelnemende kunstenaar komt uit een land dat grenst aan een zee. Een onderliggend thema van deze editie is de rol van permanente monumenten. Hoe geven ze betekenis aan een plek? Welk soort interpretatie krijgen ze toebedeeld door de omwonenden? En in hoeverre is de kracht van hun boodschap onderhevig aan de tijdsgeest?

2. BKRK textiel, nog tot 21 oktober 2018, Openluchtmuseum Bokrijk

Openluchtmuseum Bokrijk presenteert ieder jaar, onder de noemer BKRK, een collectie eigentijdse items over een vakmanschap of authentiek productieprocedé. Dit jaar is het de beurt aan textiel en daarvoor wordt er samengewerkt met ontwerper Tim Van Steenbergen. Het ambacht wordt op een eigentijdse wijze voorgesteld tijdens de expo 'Do you remember?'

3. Antwerpen Barok 2018: Rubens inspireert, nog tot begin 2019, verschillende locaties in Antwerpen

Antwerpen pakt uit met een gedurfd en overdadig programma dat oude en nieuwe barok doet clashen en borrelen. Meer dan honderd culturele activiteiten op het gebied van muziek, theater, street art, fotografie en installatiekunst brengen het barokke karakter van Antwerpen in de kunst en de joie de vivre van de Antwerpenaren naar boven. Onder de deelnemers zowel spraakmakende namen als Jan Fabre, AMUZ en de Antwerp Symphony Orchestra, als nieuwe projecten van Johan Petit, Yvon Tordoir en Baroque in Motion.

4. PLAY, nog tot 11 november 2018, binnenstad Kortrijk

Dit nieuwe kunstenfestival palmt een halfjaar lang het kloppende hart van Kortrijk in met hedendaagse kunstwerken. Op verschillende locaties in de binnenstad kunnen jong én oud gratis meer dan 40 (inter)nationale kunstwerken en installaties bewonderen. Onze relatie met 'spelen' wordt beetje bij beetje ontleed: hoe beïnvloedt spelen ons sociaal gedrag? Hoe weerspiegelt het spel de evolutie van onze maatschappij? Hoe belangrijk is spelen voor onze motorische en cognitieve ontwikkeling? PLAY geeft bezoekers de mogelijkheid om op unieke wijze te reflecteren over hun persoonlijk handelen en menselijk gedrag.

5. The limits to growth!: design en nulgroei, nog tot 21 oktober 2018, in het Centre d'innovation et de Design, Grand-Hornu.

Al sinds het einde van de jaren zestig wijzen onderzoekers uit de hele wereld op de overconsumptie als gevolg van een krankzinnige wedloop naar groei. Toch lijken we nu pas echt goed te beseffen dat het zo niet langer verder kan. De tentoonstelling in Grand-Hornu bevraagt de rol die design kan spelen in deze maatschappelijke ontwikkeling.

6. Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij, nog tot 6 januari 2019 in het Navigo, Oostduinkerke.

Het Navigo brengt de dynamische, woelige en vaak dramatische geschiedenis van de Vlaamse visserij tot leven aan de hand van honderden objecten die chronologisch zijn opgesteld. Elke tijdsperiode, van de middeleeuwen tot nu, heeft een eigen paviljoen met een aangepaste sfeer. Klemtoon ligt op de vloot, de vistechnieken, de vangsten en visgronden, en de economische en politieke context.

7. Design Generations, nog tot 4 november 2018, Adam Designmuseum, Brussel

De tentoonstelling laat de bezoeker anders kijken naar design door een onderscheid te maken tussen onderwerp en voorwerp. Een verhaal voor kinderen dat, dankzij een leuke opstelling en interactieve animaties, het belang en de culturele waarde van design naar voren brengt. Maar vooral een ervaring die ons in staat stelt om de voorwerpen die ons omringen beter te begrijpen, in onze huizen en in onze steden, die net als de personages in een verhaal een betekenis hebben en geven aan het leven.

8. Heelkracht/Healing, nog tot 16 september 2018, Gasthuiskapel - St.-Bertinuskerk, Poperinge

Deze tentoonstelling brengt het verhaal van de Belgische verpleegsters tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een van hen is gravin Maria van den Steen de Jehay. Zij is in Poperinge de drijvende kracht achter het Elisabeth Hospitaal. De hele oorlog lang ontfermen zij en haar verpleegsters zich over burgers en soldaten. Het devies: soms genezen, dikwijls verlichten, altijd troosten. Dat is ook het leidmotief voor de vier hedendaagse kunstenaars die deze zomer in de gasthuiskapel resideren: Chantal Pollier (B), Ezra Veldhuis (Nl), Harlinde De Mol (B) en Eleanor Crook (UK). Vier vrouwen geven hun artistieke visie op de thema's sterfelijkheid, lichamelijkheid, heelkracht en troost.

9. Tactile, nog tot 4 november 2018, GlazenHuis, Lommel

Onder de noemer 'Tactile' verzamelt het GlazenHuis in Lommel enkele topwerken uit de glaskunst. Blikvanger is zonder twijfel 'Chado', een levensgrote glazen jurk van Karen LaMonte. De vloeiende lijnen en schijnbaar achteloze plooien de contouren van een lichaam. Het glazen beeld stelt - net als de andere werken - de tastzin danig op de proef. Maar helaas, aaien noch voelen mag.

10. Biënnale van de Schilderkunst 'Over landschappen', nog tot 30 september, Museum Dhondt-Dhaenens, Museum van Deinze en de Leiestreek en het Roger Raveelmuseum

De zesde editie van deze biënnale heeft als thema 'Over landschappen'. Woeste bergtoppen, dreigende wolken boven een rivier, een eenzame boom, een korenakker in de zon... Het ene werk is heel gedetailleerd en realistisch, het andere eerder abstract. De drie kunstmusea uit de Leiestreek tonen deze zomer werken van binnen- en buitenlandse kunstenaars die het landschap in al zijn facetten exploreren. Met werk van onder meer Constant Permeke, Valerius De Saedeleer, Fernand Khnopff, Anna-Eva Bergman, Roger Raveel, Raoul De Keyser, Etel Adnan, Johannes Kjarval, Emmanuelle Quertain, Maria Thereza Alves en Edi Hila.