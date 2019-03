Weekendtip: maak de zeewetenschapper in je wakker op de Grote Schelpenteldag

Duizenden lege schelpen spoelen dagelijks aan op de Belgische kust, maar voor wetenschappers is het een enorme uitdaging om het voorkomen van soorten in kaart te brengen. Nochtans is dat zeer nuttig, want aangespoelde schelpen informeren hen over de impact van klimaatverandering, menselijke tussenkomst en milieuvervuiling op de biodiversiteit op zee. Wat is bijvoorbeeld de invloed van ingevoerde mossels op inheemse soorten? En welke soorten zijn bedreigd door de toenemende CO2-uitstoot op zee?

Marien onderzoek rekent daarom op jouw hulp tijdens de Grote Schelpenteldag. Organisatoren Vlaams Instituut voor de Zee, Natuurpunt, EOS, Kusterfgoed, de provincie West-Vlaanderen en de Strandwerkgroep hopen samen met duizenden deelnemers 100.000 schelpen te identificeren. Dat zijn er wel 70.000 meer dan geteld werd op de vorige editie.

Deelnemers hoeven geen experts te zijn. Het Vlaams Instituut voor de Zee legt uit hoe je tewerk moet gaan in een handige pdf en voorziet een schelpenzoekkaart waarmee het benoemen van schelpen een eitje wordt. Op elke locatie staan kenners paraat om vragen te beantwoorden en onbekende soorten te benoemen. De week nadien maken de organisatoren bekend welke schelp dit jaar tot 'Talrijkste schelp van de Belgische kust' werd geteld, of er verschillen bestonden tussen de resultaten van de tien kuststeden, en of men zeldzame exemplaren vond.

Jong of oud, de Grote Schelpenteldag nodigt iedereen uit om deel te nemen. Kinderen die liever kleurrijke strandbloemen maken, kunnen die dag een workshop volgen in de surfclub van Westende.

Praktisch: Zaterdag, 16 maart 2019, tussen 10u en 16u Aan de telposten op de kust in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Blankenberge, Zeebrugge en Knokke-Heist. Vooraf gratis inschrijven op groteschelpenteldag.be

Tekst: Liese Lenaerts