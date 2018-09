Atelier Oostende: drie dagen droedelen en tekenen voor jong en oud

Drie dagen lang - 28, 29 en 30 september - wordt Oostende één groot atelier waar experiment en creativiteit centraal staat. Jong en oud, tekenleek of tekenliefhebber: tijdens Drawing Days zet Kunstwerkt iedereen aan tot tekenen. Het concept van dit festival bestaat sinds 2000. Het kende succesvolle edities in o.m. New York, Barcelona en Berlijn, maar ook in Gent, Antwerpen, Leuven en Hasselt. En nu is dus Oostende aan de beurt: "Drie dagen lang, op zoveel mogelijk plaatsen, gaan mensen aan de slag met potlood, papier, inkt, maar ook met technologie en nieuwe materialen. Om zo tekenen opnieuw uit te vinden, te experimenteren en hun ervaring en vondsten te delen," zegt Katrien Boogaerts, coördinator van Kunstwerkt.

Het programma is er eentje om u tegen te zeggen: haast 70 organisatoren, van grote cultuurhuizen tot individuele kunstenaars, bedachten originele activiteiten. Een greep uit het aanbod:

1. Waar is Wasco? in de voetsporen van de al te gekke Wasco ontdek je tekenopdrachten die meer onthullen over de (verborgen) hoekjes van Oostende. Start in het Mu.ZEE waar je ook het 'Waar-is-Wasco'-boekje kan ophalen.

2. Maak je eigen vliegende vis. Koinobori's of vliegende karpers zijn een echte hit in Japan. Samen met illustrator Korneel Detailleur maak je hier je eigen vliegende vis.

3. ZaZa Tree Art. Cartoonist Zaza neemt de bomen in het Leopoldpark onder handen. Een dorre tak wordt een plots een gezicht dat je aanstaart, een gewone stam blijkt ineens een lief gezichtje.

4. Special Post It's. Eén is geen, maar tientallen post-itjes volgetekend door evenvele deelnemers vormen samen een groot kunstwerk.

5. Draw Away. Heb je oude spullen liggen die een nieuw jasje verdienen? Breng ze naar de drawing caravan van De Kim op het Achturenplein te Oostende. Verschillende kunstenaars pimpen jouw object.

6. Folie Play. Ooit al getekend op folie of zelf GIF's gemaakt? Samen met de kunstenaars van ZandZand kan je naar hartenlust experimenteren! Binnen de kortste keren zijn je creaties klaar om in de publieke ruimte hun eigen leven te gaan leiden, of op een postkaart vereeuwigd te worden.

7. Window walk. Een vaste waarde tijdens het tekenfestival: meer dan tachtig tekenaars fleuren de ramen in de binnenstad op met tekeningen. Het 'Window Walk'-boekje vind je bij het Infopunt in Mu.ZEE of bij de deelnemende locaties.

Sommige activiteiten zijn betalend, andere zijn gratis. Het volledige programma en alle praktische informatie vind je op de website drawingdays.be.