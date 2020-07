Een aantal kustgemeenten breidt de mondmaskerplicht uit tot alle publieke plaatsen. Het gaat om Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Oostende.

Vanaf maandag moet je in Koksijde, De Panne en Nieuwpoort een mondmasker dragen op publieke plaatsen. In Oostende gaat de mondmaskerplicht vanaf vandaag/zaterdag in. 'Hierbij nemen de lokale besturen de verantwoordelijkheid over van de federale overheid, die talmt', zegt burgemeester van de Panne Bram Degrieck (Het Plan-B).

Na afloop van de Nationale Veiligheidsraad besloot de gouverneur van West-Vlaanderen al om het dragen van een mondkapje te verplichten op de volledige zeedijk. Een aantal gemeenten gaat nu nog een stap verder. Vanaf maandag om 8 uur moet iedereen in Koksijde, De Panne en Nieuwpoort een mondmasker dragen op alle publiek toegankelijke plaatsen. Dat hebben de burgemeesters van de drie Westkustgemeenten samen besloten.

Ook fietsers op de Zeedijk en wandelaars in de winkelstraten dragen voortaan een masker. De politiediensten zullen hierop toezien en streng optreden. Burgemeester van Nieuwpoort Geert Vanden Broucke (CD&V): 'Dit is eenvoudig, uniform en duidelijk. De speeltijd is voorbij.' Op het strand, in natuurgebieden, tijdens verplaatsingen met de wagen en tijdens het sporten is een masker niet verplicht.

Ook in Oostende zijn mondmaskers vanaf vandaag/zaterdag verplicht voor alle verplaatsingen op het openbaar domein binnen de bebouwde kom. In Oostende hoef je geen masker te dragen als je met de fiets rijdt. (Belga)

