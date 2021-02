H&M introduceert Innovation Stories, een nieuw concept waarbij dit jaar een reeks kleinere collecties wordt gelanceerd. Iedere collectie staat in teken van innovaties op duurzaamheidsvlak. De debuutcollectie werd Science Story gedoopt.

Elk jaar worden honderd miljard kledingstukken geproduceerd, waarvan twintig procent niet verkocht geraakt. Daarnaast wordt er geschat dat we 92 miljoen ton textielafval afdanken per jaar. Een cijfer dat tegen 2030 zal stijgen naar 134 miljoen ton weggegooide kleding per jaar, als we het huidige systeem niet aanpassen. De modesector is een van de grootste vervuilers en heel wat merken hechten minder belang aan de rechten van hun werknemers in het verre Zuiden dan aan die van hun wekkrachten dichter bij huis.

Er is kortom nog heel wat werk aan de winkel. Hoe keren we de kar? Het gaat om moeilijke vraagstukken, die verschillende antwoorden uitlokken, van het vertragen van de sector tot het omarmen van nieuwe ontwikkelingen.

Innovaties op een voetstuk

Een van die antwoorden ziet fast fashion-speler H&M in innovaties die een minder grote impact hebben op ons milieu. Hun nieuwe concept Innovation Stories wil daarom duurzame stoffen en design in de kijker plaatsen en klanten de kans geven om nieuwe, ecologische textielsoorten te ontdekken.

De eerste collectie die wordt gelanceerd is Science Story, een eerbetoon aan de innovatieve geesten die modestoffen van de toekomst bedenken en produceren. De collectie wordt gemaakt van EVO by Fulgar®, een bio-based garen afgeleid van ricinusolie, en Desserto, een plantaardig alternatief voor leer, gemaakt van cactusplanten. De accessoires, waaronder een zonnebril en halsketting, worden geproduceerd met gerecycleerd plastic.

Innovation Stories © HM

'Het initiatief moedigt onze samenwerking met wetenschappers en ontwikkelaars aan en zet onze vooruitstrevende ideeën in de schijnwerpers. Science Story is een eerbetoon aan de jaren van onderzoek en experimenten achter deze ongelooflijke materialen', zegt Ella Soccorsi, Concept Designer bij H&M. Ook creatief adviseur Ann-Sofie Johansson is enthousiast. 'Ons nieuwe concept zet H&M's reis naar een duurzaam en circulair modesysteem voort. Met Innovation Stories kunnen we ons ontwikkelen en groeien, terwijl we begeerlijke en duurzame stukken creëren waarvan we hopen dat onze klanten ze mooi zullen vinden en trots op zullen zijn', vult zij aan.

Naast deze drops kan je bij H&M ook steeds stuks van de 'Conscious'-lijn vinden, die je kunt herkennen aan de groene labels. De jaarlijkse Conscious Exclusive-collectie, met meer feestelijke en exclusieve ontwerpen, wordt vervangen door het Innovation Stories-concept. Welke thema's er nog volgen dit jaar, is een verrassing.

Science Story is verkrijgbaar vanaf 18 maart op hm.com.

Vorig jaar in februari nam Helena Helmersson als CEO de plaats in van Karl-Johan Persson, die doorschoof naar een functie als voorzitter van de raad van bestuur. Deze verschuiving is niet alleen interessant omdat Helmersson de eerste vrouw is aan het stuur van het Zweedse bedrijf, maar ook omdat ze ervaring heeft als hoofd van de duurzaamheidsdienst bij H&M en gewerkt heeft in Bangladesh en Hongkong. Ze was ook duurzaamheidsmanager toen de kledingfabriek Rana Plaza instortte, waarbij meer dan 11000 textielarbeiders om het leven kwamen. Helmersson heeft dus van dichtbij kunnen ervaren welke impact een groot modebedrijf zoals H&M heeft op mens en planeet.

