Aan deze drie zonnebrillencollecties werd dubbel zo hard gewerkt.

Dries Van Noten x Mr Porter x Net-A-Porter

Samen met de onlineluxeplatforms Mr Porter en Net-A-Porter creëerde Dries Van Noten twee zomerse capsulecollecties. Het is de eerste keer dat de Belgische sterontwerper de handen in elkaar slaat met een retailpartner voor een exclusieve mannenlijn. Naast verschillende kleren voorzag Van Noten ook enkele kleurrijke zonnebrillen in de reeks. 'Deze collectie heeft een optimistische uitstraling die het beeld oproept van een zorgeloze, ontspannen dag op het strand met vrienden', zegt Van Noten. 'Een gemoedstoestand die we deze dagen allemaal kunnen gebruiken.'

320 euro, mrporter.com, net-a-porter.com

Komono x Eat Dust

Het was hun gedeelde voorliefde voor innovatief design die accessoirelabel Komono en het kledingmerk Eat Dust bij elkaar bracht. Voor hun eerste samenwerking ontwierpen de twee Antwerpse labels een capsulecollectie met drie modellen in verschillende kleuren, geïnspireerd op beschermingskledij. De zonnebrillen worden met de hand gemaakt in Italië uit verantwoord acetaat.

149 euro, komono.com, eatdustclothing.com

Komono x Eat Dust © GF

Façon Jacmin x Bidules

Ook de tweelingzussen achter het Belgische denimlabel Façon Jacmin wagen zich deze zomer buiten hun comfortzone. Samen met het Brusselse brillenlabel Bidules lanceren Alexandra en Ségolène Jacmin drie minimalistische zonnebrillen met bijpassende brillenkoorden. Bidules staat bekend om zijn duurzame collecties waarvoor ze in oude fabrieken op zoek gaan naar onverkochte of onafgemaakte brillen die ze nieuw leven inblazen.

129 euro, faconjacmin.com, bidules.be

Façon Jacmin x Bidules © GF

