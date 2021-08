Proefterrein voor nieuwkomers, goudmijn voor fans van unieke stukken of gewoon incontournable voor gevestigde namen: tijdelijke adresjes schieten in Knokke als paddenstoelen uit de grond.

The Culinary Shop

...

The Culinary Shop Geen zin om je vakantieverblijf te verlaten om te tafelen? Bij deze hippe onlinetraiteur uit Antwerpen rijmt takeaway op fine dining, geleverd in duurzaam verpakkings-materiaal en met bioafbreekbaar bestek. Ook voor verfijnde salades, aperitiefhapjes, koudgeperste sappen en cocktails van het vat. (Tot 10 september) Zeedijk-Albertstrand 513, theculinaryshop.com Hoost Café Dit najaar wordt op het Maes en Boereboomplein in Heist gestart met de bouw van het woonproject Hoost, waarvoor het Parijse architectenbureau Jakob + MacFarlane een kleurrijke toren ontwierp. Deze instagrammable pop-up met groot strandterras stelt je niet alleen het project voor, maar ook het nieuwe cocktailshopconcept van The Pharmacy, met hapklare cocktails in trendy flesjes. 'De Steve Jobs van de duurzaamheid' Gunter Pauli laat je ondertussen kennismaken met een trend in wording: koffie eten. (Tot eind september) Zeedijk-Albertstrand 523, @hoostcafe Chanàh De gelijknamige 'vaste' winkel voor luxueuze nachtkledij, badmode, ondergoed en welzijnsproducten op de Lippenslaan verhuist in augustus naar huisnummer 144, ondertussen is er deze pop-up. (Tot 30 september) Rubensplein 567, chanah.be Acht jonge start-ups verenigen zich deze zomer in de Elements Store. Medeorganisator Rinata Sizova van het haircare label L'Arin legt uit.Hoe hebben jullie elkaar gevonden?'We hebben allemaal een groene toekomst voor ogen. Ons handelsmerk zijn duurzame producten, zonder in te boeten op luxe en een premiumgevoel. Voorbeelden zijn de vegan handtassen van Amaré en juwelen met laboratoriumdiamanten van N-UE Jewelry. Zelf boden we onze natuurlijke haarproducten tot nog toe enkel online aan, de tijd is rijp om onze klanten in het echt te ontmoeten.'Hoe profileer je je als merk in een gedeelde opzet?'De Elements Store is een totaalconcept: we willen klanten een unieke ervaring bieden. Zo zetten we elk weekend een label in de kijker en organiseren we een workshop. Ook op weekdagen plannen we activiteiten zoals nocturnes.'Hoe pakten jullie de inrichting aan?'Onze labels sluiten aan bij de natuurelementen. Zo word je bij het binnenkomen begroet door een geur van L'Arin die volledig bij het concept past. Hier en daar proef je van de verschillende gezichten van de natuur: de onthaasting, maar ook de verrassende en scherpe kanten.'(Tot 31 augustus)Zeedijk 766, elementsstore.beLes Jumelles De Antwerpse webshop keert terug en toont in een ruim pand een selectie van zijn aanbod aan trendy vrouwenkleding en accessoires, aangevuld met items die enkel hier te vinden zijn. (Tot eind augustus) Zeedijk 678, lesjumelles.be Veco Meubelen & Atelier Louis Merken als Leolux en Jori ontmoeten sinds maart werken van Zuid-Afrikaanse kunstenaars bij Veco in Wuustwezel. Veco Meubelen en Atelier Louis pakken deze zomer ook in Knokke-Heist uit met een kruising van een meubelzaak en een kunstgalerie. (Tot 30 september) Zeedijk 641, veco.be, atelierlouis.com Salima Thakker De juwelenontwerper is deze zomer niet op één, maar op twee locaties te vinden. In Elementals op de Zeedijk staan de schakelarmbanden in tal van materialen en kleuren in de kijker, in The House of Colours op de Kustlaan juwelen met natuurlijk gekleurde edelstenen. (Tot 30 september) Zeedijk 728 en Kustlaan 54, salimathakker.com, elementals-antwerp.com CDKN with friends Mode, geschenken of food: het gezinsvriendelijke pop-upconcept van de gelijknamige multibrandstore huisvest al voor de zesde keer tientallen Belgische start-ups. (Tot eind december) Zeedijk 654, cdknwithfriends.com Eva en Hugo Velazquez Broer en zus Velazquez ruilden Barcelona voor Brussel en zijn allebei modeontwerper: zij met een knipoog naar werkkleding, de ambachten en historisch borduurwerk, hij op het kruispunt van luxe en recuperatie. Hun collecties komen met de hulp van livepianomuziek en kunstzinnige gasten tot leven in het Zwart Huis, een modernistisch icoon uit de jaren twintig. (Tot 15 september) Dumortierlaan 8, evavelazquez.be, hugovelazquez.com Anna & Julia Een nieuwkomer in Knokke-Heist. De gelijknamige boetieks in Tessenderlo, Leuven en Nieuwpoort staan voor betaalbare, maar niettemin in beperkte oplage geproduceerde kleding en accessoires, met onder meer de eigen labels Pippa'h en Sjakosh. (Tot eind september) Lippenslaan 239, anna-julia.be Juttu De Belgische conceptstore voor lokale en internationale merken met een bijzonder verhaal strijkt voor het eerst neer aan de kust. Het aanbod - vrouwenmode, interieurdecoratie, beautyproducten en geschenken - wordt voor de gelegenheid uitgebreid met beach essentials. (Tot 12 september) Lippenslaan 175, juttu.be Maah Bij dit designmerk uit Antwerpen draait alles om pure, handgemaakte objecten in natuurlijke materialen zoals wol, vilt, glas, linnen en klei. (Tot 27 september) Dumortierlaan 51, maah.be Tischa De multibrandstore was al in Wevelgem, Roeselare en Kortrijk te vinden. Ook deze zomerstek zet in op trendy kleding voor vrouwen, voor elk moment van de dag. (Einddatum nog niet bekend) Dumortierlaan 38, tischa.be C'est Interdit Peggy Vanwelden is in Gent medezaakvoerder van Cook Up, een invoerder van kookfornuizen. Deze zomer stelt ze haar eerste modecollectie voor, met onder meer lounge- en knitwear. De focus ligt op tijdloze en makkelijk te combineren stukken in zachte stoffen. (Tot eind september) Sparrendreef 96, cestinterdit.com Sea Square In afwachting van een nieuwbouwproject bieden tijdelijke boetieks onderdak aan mode en luxe. Zo vind je er de handgemaakte juwelen van Laurence Vandenborre, creaties met textielresten van Wasted Atelier en interieurspullen van Zetuké. Sisley Paris stelt er in een boudoirsfeer zijn verzorgingslijn Hair Rituel by Sisley voor. (Tot 30 september) De Wielingen 10, @sea-square.be Co's Cabane Een villa met een mooie tuin en een mediterrane vibe vormt ook dit jaar het decor voor de pop-up van Corinne Stuckens. Op het programma staan onder meer takeawaygerechten van de Gentse traiteurzaak Bunch, interieurdecoratie, beautyproducten en kimono's. (Tot 15 september) Kustlaan 154, @coscabaneknokke Kunoka Naast sneakers en laarsjes ontwerpt Evelyne Van der Looven van dit Belgische schoenenmerk sinds kort ook sandalen en muiltjes - dit is haar eerste fysieke winkel. (Tot 12 september) Zeewindstraat 3, kunoka.com Le 249 De Brusselse handtassenontwerper Clio Goldbrenner gaat deze zomer in zee met het Belgische schoenenlabel Morobé en juwelenmerk June 21. (Tot eind september) Kustlaan 249, cliogoldbrenner.com Odette Lunettes startte zes jaar geleden als een pop-up in Antwerpen. Ondertussen heeft het brillenlabel winkels in Antwerpen en Gent. 'Een pop-up in Knokke-Heist stond al langer op de verlanglijst', zegt medeoprichter en head of design Eline De Munck.Waarom Knokke?'We werken graag samen met opticiens, maar in onze eigen winkels kunnen we ons DNA nog meer laten zien. In Knokke-Heist draait alles om zien en gezien worden, dat past volledig bij het merk. Het nieuwe Knokke Le Zoute-montuur is ook geïnspireerd door het Albertplein. Geen betere plek om andere terrasgangers te begluren achter een extravagante zonnebril.' (lacht)Hoe onderscheidt Odette Lunettes zich in het aanbod modieuze optische brillen en zonnebrillen?'Je schoenen stem je af op je outfit, waarom je bril dan ook niet? Voor ons is het belangrijk dat een bril dragen een plezier is, maar we tonen ook dat het fashionable kan.'Hoe ga je de pop-up doen opvallen?'De locatie drukt altijd een stempel op onze winkels. In Knokke-Heist kozen we voor een spacey vibe. Hoe dan ook zullen we eruit springen, al was het maar door luide technomuziek te draaien.' (lacht) (einddatum nog niet bekend)Kustlaan 229, odettelunettes.com