De fijnste nieuwe adressen - Het bruist in de stad van de Maneblussers. In het Mechelse centrum duikt het ene na het andere nieuwe winkel- en eetadres op.

Mode: Z'is

Mode: Z'isZ'is niet in een stijl te vatten, knipoogt Bregje Van Humbeeck. In februari gingen de deuren open van haar kersverse modeboetiek voor dames. De belangrijkste vereiste: comfort en stijl moeten hand in hand gaan. Bregjes favoriete label? 'Het Deense Won Hundred heeft een supergoede kwaliteit en de stoffen voelen goed aan. De pasvorm is daardoor altijd perfect en de kleren zitten dan ook erg comfortabel.' Graaf Van Egmontstraat 7, zisstore.be Pieter Vanhaelewyn waagde in september de sprong en opende zijn eigen zaak, The Allied, waar hij stijlvolle mannenmode met interieurspullen combineert. 'Het is belangrijk dat er een verhaal achter de labels zit. Zo verkoop ik leren accessoires van het Spaanse merk Café Leather die nog met de hand gemaakt worden.' Hanswijkstraat 56, theallied.be Wie? Een zware depressie deed onderwijzeres Lise Duchateau haar leven omgooien. Wat? Ze startte een bloemenzaak in hartje Mechelen, waar je terechtkunt voor gepersonaliseerde boeketten, bloemenkransen en andere fleurige creaties met verse of gedroogde bloemen. Verder is de enthousiaste onderneemster in te huren voor workshops en verzorgt ze huwelijken en andere feesten. Waarom? 'Hoewel het afgelopen jaar heel gek was, voelde deze carrièreswitch juist aan. Niet alleen ben ik nu zelf gelukkiger, er werden de voorbije maanden ook heel wat mensen blij gemaakt met mooie bloemen in huis.' Onze-Lieve-Vrouwestraat 72, sunkissedflowers.be In 2002 besloot An Walraevens haar voorliefde voor mode te vertalen in een eigen boetiek voor kinder-, tiener- en dameskleding. Vorig jaar verhuisde ze haar winkel van de IJzerenleen naar een groter pand in de Hoogstraat. Daar combineert ze als vanouds haar favoriete Belgische merken met Europese labels die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Hoogstraat 43, puremechelen.be Een jaar nadat Marieke Vrancken een pop-up begon met natuurlijke cosmeticaproducten op de Steenweg, verhuisde ze in december naar een nieuw pand in de Guldenstraat. Naast verzorgingsproducten van onder meer RainPharma en Cent Pur Cent kun je er voortaan ook soep en warme dranken als takeaway meenemen. Guldenstraat 27, studiome.be Sebastien De Belder en Charlotte Roggemans zijn niet aan hun proefstuk toe. Twee jaar geleden startte het koppel hun zaak Marcello als een van de verschillende zaakjes in smaakmarkt De Vleeshalle. Begin oktober, in het weekend waarin ze trouwden, opende het koppel een eigen pizzeria in een zijstraat van de Bruul. That's amore. Borzestraat 32, marcello-mechelen.be Het was aanvankelijk de bedoeling dat de winkel van het Deense audio- en videolabel al in januari van dit jaar de deuren zou openen, maar Mechelse techfanaten kunnen vanaf begin maart hun hart ophalen tussen de vele audiosnufjes van Bang & Olufsen, waaronder de gloednieuwe draagbare speaker Beosound Level. IJzerenleen 4, bang-olufsen.com Op zoek naar een nieuwe plant voor je interieur? In De Stek gidst plantenfluisteraar Anneleen Teck je samen met haar nicht Kaat en mama Ria met plezier naar de juiste soort. Geen groene vingers? Dan ben je ook welkom in de zaak voor een lokaal gebrande koffie. Midden februari zag ook de nieuwe eetzaak Het Bestek het licht, een groene oase waar haar man en chef-kok Nick Ronsse gezonde en seizoensgebonden (takeaway)gerechten serveert. Onze-Lieve-Vrouwestraat 25, de-stek.be. Melaan 40, het-bestek.com Na het overlijden van haar dochtertje Lola, besloot Tamara De Keyser haar leven over een andere boeg te gooien. Ze stopte als schoonheidsspecialiste en opende conceptstores in Bonheiden en Mechelen. Naast een uitgebreid assortiment droogbloemen, vind je er onder meer ook kinder- en interieurspullen. Hanswijkstraat 2, atelierolala.be In het Leuvense behoeft deze multimerkenzaak voor mannen en vrouwen geen introductie meer. Vijfentwintig jaar na de opening van de eerste winkel hebben ook de Maneblussers binnenkort hun eigen Wear Store in het voormalige handelspand van de iconische drogisterij Het Verguld Schaap. 'We zijn volop bezig aan de renovatie', vertelt aankoper Maarten Lens. 'Onze winkel in Antwerpen werd positief onthaald en klanten vroegen ook naar een shop in Mechelen. We hopen in april de deuren te kunnen openen.' IJzerenleen 14, wear-store.be Ook in Mechelen streek een vestiging neer van de populaire bar die vuile was combineert met lekkere snacks. Klein hongertje? Haal er dan een van de vele bagels of salades af. IJzerenleen 13, wasbar.be Nood breekt wet, ook voor cateraar Gerbrecht Voorspoels. Tot hij weer op evenementen aan de slag kan, bestel je bij hem elk weekend heerlijke barbecue en hamburgers. Van burgerplicht gesproken. Caputsteenstraat 51a, tommer-delivery.com Enkele maanden voor de eerste lockdown opende de nieuwe koffie- en lunchzaak Grà op de Bruul. In een normale wereld eet je er turkish eggs, shakshuka en ander lekkers, voorlopig haal je er koffie uit of een huisgemaakte cinnamon roll of muffin. Bruul 1, cafegra.be In april hoopt illustratrice Christina De Witte, beter bekend onder haar alias Chrostin, haar eigen winkel op de Leermarkt te openen. Denk geüpcycelde juwelentasjes, beschilderde vaasjes en kawaii speelgoed. Vanwaar deze carrièreswitch? Christina: 'Eigenlijk was ik zes jaar geleden al met een eigen winkel begonnen. Maar dat werkte niet: ik had niet genoeg centen om hem te onderhouden en studeerde nog. Nu ik er wel de ruimte voor had, wilde ik ervoor gaan. Hoe? I'm still figuring it out. (lacht) Het blijft zeker niet bij mijn artwork. Door spullen die ik redde van de schroothoop of op de kop tikte in de kringwinkel te beschilderen of te herstellen, wil ik ze een nieuwe waarde geven. Niets is nieuw in mijn winkel, behalve mijn boeken. Daarmee wil ik mijn winkel zo duurzaam mogelijk houden.' Ook kawaii is een van je kernwoorden, het Japanse woord voor schattig.'Dat is dan weer het Aziatische in mij. Ik ben ermee opgegroeid. Als ik vroeger naar Thailand ging, was ik altijd aangetrokken tot het speelgoed, de speelhallen... Ik keek meer naar cartoons en anime dan naar Ketnet. Ik merkte dat de cultuur ook hier erg aan het opleven is, terwijl ik het als mijn guilty pleasure zag. Niemand haat Hello Kitty.' Je lanceerde je webshop in november. Waarom ook nog een fysieke shop?'Omdat alles al na een dag uitverkocht was, wist ik dat er wel degelijk interesse was. Het leek me unfair tegenover de mensen die niet vaak achter de computer zitten en ook graag iets willen kopen. Anderzijds wil ik mensen de kans geven om te kunnen snuisteren tussen alle spulletjes. Ik heb zoveel, ik kan dat onmogelijk allemaal online zetten. Ik vond winkeltje spelen altijd al leuk. De bedoeling is ook niet per se om winst te maken. Dat heb ik ook al tegen mijn boekhouder gezegd. Die begreep dat niet helemaal, maar zit ook niet in de doelgroep. (lacht) Ik wil het gewoon proberen, al is het voor een jaar.' Leermarkt 50, shop.chrostin.com Na haar thuisstad Westerlo kun je sinds december ook in Mechelen terecht voor de minimalistische en speelse handtassen van ontwerpster Mieke Dierckx. Wat lokte je naar Mechelen?Mieke Dierckx: 'Ik heb hier destijds interieur- en meubelontwerp gestudeerd, maar toen was Mechelen helemaal nog niet zo'n coole stad. De laatste jaren zijn ontzettend veel jonge ondernemers hier iets begonnen, waardoor de stad heropleefde. Een pop-upzaak was de ideale manier om te kijken of mijn label ook hier zijn weg vindt.' In je pop-up verwelkom je elke maand een andere Belgische designer. 'Ik vond het een leuk idee om andere jonge merken te ondersteunen en een podium te bieden. In december was het juwelenontwerpster Manon Barelli die de spits afbeet, en vorige maand bracht Atelier Bossier kleding, sjaals en kussens mee. In maart vind je hier de tapijten van Ykon Interiors en binnenkort volgen de kinderkleding van Bonnie & The Gang en het brillenlabel Laurence D'Ari.' Wat mogen we van jouw lente- en zomercollectie verwachten?'We lanceren enkele nieuwe kleuren en brengen een limited edition uit. Ook de belt bag die we afgelopen winter uitbrachten, wordt uitgebreid met meerdere tasjes en in een zomers jasje gestoken.' Onze-Lieve-Vrouwestraat 33, miekedierckx.be Met de populaire wijnbar Unwined bewezen Miriam Van Damme en Marieke Nuytemans al dat ze een horecazaak op de kaart konden zetten. Vorige zomer startten ze samen met Nicholas Moens visbar Barzé, waarbij ze vers lekkers uit de zee tot in de Dijlestad brachten. Dat zelfs visrestaurants overspoeld worden door coronagolven, spreekt jammer genoeg voor zich. De ondernemers staan nu te popelen om de deuren opnieuw te openen. Korenmarkt 13, barzé.be Je leerde Anneleen Durnez en Nathan Noëth misschien al kennen tijdens het Eén-programma Andermans Zaken, waar Kamal Kharmach hen ondersteunde bij de opstart van hun winkel. Met hun interieurzaak House Raccoon staan ze garant voor duurzame en lokale producten. Zo wordt er per verkochte bloempot of vaas een boom geplant en werken ze samen met de sociale werkplaats Mivas voor het fabriceren van hun zelfontworpen producten. Guldenstraat 21, houseraccoon.com Rudy Andries schuimde vijfentwintig jaar lang tal van versmarkten af voor hij zijn eerste fysieke beenhouwerij opende in de Mechelse binnenstad. Dat zijn huisbereide specialiteiten en vers vlees in de smaak vallen, is een understatement. Niet zelden staat er een lange rij voor het hippe vleesatelier. Geitestraat 4, vleesatelierandries.be