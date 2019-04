Wat draagt een mens in hemelsnaam tijdens de tussenseizoenen? Het is te koud voor een zomerjurk, maar te warm voor een wollen trui met jeans. Een blazer met short is de ultieme oplossing.

Wanneer de temperaturen met twintig graden flirten en we onze winterjassen over de haag gooien, is het tijd voor lentemode. De tussenseizoenen zijn niet altijd simpel op modevlak. Gelukkig kunnen we inspiratie opdoen bij catwalktrends, influencers en romcoms uit de jaren negentig.

Julia Roberts personage uit 'Pretty Woman' is het stijlicoon om te kopiëren dit voorjaar

Ja hoor, de nineties blijven hardnekkig hun weg vinden naar de moodboards van de ontwerpers. Daarvoor kijken ze uiteraard graag naar iconische filmpersonages. Vivian, Julia Roberts personage uit 'Pretty Woman', is het stijlicoon om te kopiëren dit voorjaar. Meer bepaald haar zalmroze shortensemble is de veruiterlijking van de ideale lentelook.

Chic én relaxt

Omdat benen het meestal niet zo snel koud krijgen, kan je gerust een short dragen tijdens zonnige lentedagen. Een jumpsuit of salopette met blote benen is een optie, maar wat als het chiquer mag? Dan combineer je gewoon een comfortabele short met een blazer. Door dezelfde kleur, print of stof te combineren in boven- en onderstuk krijg je een geklede outfit. Zelfs wanneer je voor een oversized versie kiest, associeert ons brein het ensemble met een nette outfit. Handig!

Begin jaren 2000 kende het shortpak ook een momentum. Het verschil zit in de lengte van de short. Tijdens de nillies kozen we voor een erg korte short, die véél been toonde. Nu mag het allemaal wat langer en relaxter. Dat merk je ook aan de manier waarop de short gestyled wordt. Van een hoge hak naar een comfortabele sneaker, sandaal of laars.

Het beste nieuws? Je moet niet noodzakelijk veel geld spenderen voor deze look. Er zijn talloze budget- en milieuvriendelijke opties: duik in je eigen kleerkast, die van je moeder en vriendinnen en stel zelf de ideale combinatie samen of trek naar de tweedehandswinkel en ga voor een origineel ensemble uit vervlogen tijden.