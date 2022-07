Zelfstandige modehandelaars bereiken opnieuw pre-coronaniveau

Zelfstandige modewinkels hebben tijdens de zomersolden gemiddeld slechts 1 procent minder verkocht in vergelijking met dezelfde periode in 2019, voordat de coronacrisis uitbrak. Dat blijkt vrijdag uit een bevraging van Mode Unie, en ook zelfstandigenorganisatie NSZ ziet een gelijkaardige trend.

“Het mooie weer en ontspannen zomersfeer op evenementen, feesten, vakantie en festivals zorgden voor een relatief vlotte soldenverkoop op zomerartikelen”, verklaart Isolde Delanghe, directeur Mode Unie. Toch verkocht nog ruim 36 procent van de bevraagde winkeliers minder in vergelijking met andere jaren tijdens de zomersolden.

Voorzichtig

Ondanks de goede verkoop, is NSZ voorzichtig. “In veel gevallen heeft de goede verkoop geen nieuwe klanten opgeleverd. De solden trekken immers een cliĆ«nteel aan dat het meest getroffen wordt door de koopkrachtcrisis. Voor hen is de soldenperiode een buitenkans”, klinkt het. In het winterseizoen van 2021 golden er nog coronamaatregelen in de winkels, wat de verkoop moeilijk maakte. Ook voor komend winterseizoen blijven de winkeliers voorzichtig, blijkt uit de bevraging van Mode Unie en Unizo. Bijna 28 procent verwacht minder te verkopen dan vorig jaar, 36 procent verwacht dezelfde verkoop en 36 procent hoopt op een betere omzet dan winter 2021. “Stijgende energieprijzen en het blijven duren van de oorlog maken consumenten wat onzekerder en dat verwachten winkeliers vooral dit najaar te voelen. Gemiddeld wordt daarom eenzelfde verkoop als winter 2021 verwacht”, aldus Delanghe.

NSZ is pessimistischer over de tweede helft van het jaar. “Niets wijst erop dat de inflatie zal afnemen en de koopkracht zal blijven onder druk staan. Winkeliers vrezen dat klanten zullen thuisblijven om te besparen, een trend die zich nu al begint af te tekenen”, klinkt het.