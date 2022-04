Het wordt een zomer waarin eindelijk het ene na het andere trouwfeest losbarst. Dankzij deze Belgische labels wordt het een dag om nooit te vergeten.

Ontwerpster Lotte Van Huyck heeft oog voor de lange termijn. Zo biedt zij handgemaakte sjaals en truien aan uit alpacawol, kasjmier en mohair, die bruiden niet louter op hun grote dag kunnen dragen. Tijdens een afspraak in haar atelier stemt Van Huyck op maat af wat je trouwoutfit nodig heeft, zodat het breigoed de ideale aanvulling van je trouwlook is, en bij uitbreiding je garderobe. Van een gelofte gesproken....

Voor haar collecties werkt de Brusselse ontwerpster Marie Smits steevast met deadstockmaterialen. Nu lanceert ze met haar label Mardi Editions voor het eerst ook een bruidslijn die je zowel online als in haar boetiek in Elsene kunt ontdekken. Als vanouds geeft Smits de voorkeur aan tijdloze en minimalistische ontwerpen, zodat je ze ook perfect na je huwelijksdag nog kunt aantrekken. Zo vier je meteen meer dan één keer. Edelknaapstraat 15, Brussel, mardi-editions.comHoewel op de trouwdag de ogen vrijwel de hele tijd op het bruidspaar gericht zijn, sta je als getuige toch ook enkele keren mee in de spotlights. In hun eerste trouwcollectie samen met het weekblad Flair had LolaLiza dan ook extra oog voor de vrouw achter de bruid. Naast budgettaire trouwjurken creëerde het Belgische label verschillende looks voor getuigen of bruidsmeisjes. lolaliza.com Ringen die nooit hun waarde zullen verliezen. Hoewel het voor vrouwen al langer ingeburgerd is om verschillende trouwoutfits te voorzien, kiezen ook bruidegoms vandaag regelmatiger voor een tweede look. 'Ik denk dat het een gevolg is van de vaak uitgestelde feesten', zegt Koen Van Weverberg van SCHAAP Tailors. 'Klanten vragen een outfit voor hun burgerlijke trouw, meer casual chic met een jasje en bijpassende broek, en ook een voor het feest dat op een latere datum plaatsvindt. Ook daar nemen we afscheid van het traditionele blauwe pak en kiezen mannen meer voor organische pakken in warme, romantische tinten.' schaaptailors.be Geen idee wat je moet aantrekken voor een destination wedding in zonnigere oorden? Ontdek enkele tips op weekend.be/destinationwedding