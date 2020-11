Burgemeesters in Zeeuws-Vlaanderen vragen Belgische funshoppers om even weg te blijven. Dat berichten de Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad donderdag.

In verschillende gemeenten in Zeeland liepen woensdag ook veel Belgische shoppers rond. 'We merken dat veel Belgen hun mondkapje afzetten aan de grens', zegt Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen en voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, in de kranten. 'We vinden het onbegrijpelijk dat men over de grens wel doet wat in eigen land niet mag. Wij willen tegen half december de besmettingsgraad heel laag hebben, dus kunnen we dit wel missen.'

Om die boodschap kracht bij te zetten, zullen de Nederlandse autoriteiten de komende dagen aan de grens postvatten om Belgische toeristen te ontraden - niet te verbieden - om de grens over te steken om even wat te winkelen.

