Fashion Society, de overkoepelende vennootschap van ZEB, ZEB For Stars, The Fashion Store en PointCarré, belooft nooit nog bont in haar winkels te plaatsen. Dat kondigen Luc Van Mol, CEO van de groep, en Ann De Greef, directeur van GAIA aan.

Modeketen ZEB stapt mee in het 'Handelaars zonder Bont'-programma van GAIA. Daarmee moedigt de dierenrechtenorganisatie handelaars al langer aan om te stoppen met de verkoop van dierenbont. De aansluiting bij het programma is een logische stap, klinkt het bij ZEB. 'Dierenleed is anno 2021 echt not done in de modewereld', aldus CEO Luc van Mol.

'Tien jaar geleden schrapten we bont al uit ons aanbod,' vervolgt de CEO, 'maar met de toetreding tot Handelaars zonder Bont zeggen we officieel 'nee' tegen bont en willen we ook een statement maken tegenover de mode-industrie wereldwijd. Al vormen we slechts een schakel in het geheel, we zijn ervan overtuigd dat wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt, we grote veranderingen in gang kunnen zetten.'

'Niet meer van deze tijd'

GAIA-directeur Ann De Greef reageert verheugd: 'Opnieuw wordt duidelijk dat het perfect mogelijk is mode en ethiek te combineren. Bont teert op het leed van pelsdieren en is dus nooit diervriendelijk. Het doden van wilde dieren zoals nertsen enkel voor hun vacht is niet meer van deze tijd: niet voor de consument en ook niet meer voor de modewereld.'

