Zalando verkoopt nu ook Moschino, Marni en andere luxemerken. De grootste online retailer van Europa gaat de concurrentiestrijd aan met onder andere Farfetch en Net-a-Porter.

Met merken als Guess, Adidas, Calvin Klein en Levi's richtte Zalando zich jarenlang op het middensegment van de markt. Die strategie heeft het bedrijf geen windeieren gelegd: de ruim 31 miljoen klanten leverden het bedrijf in de eerste jaarhelft van 2019 ruim 3,2 miljard euro aan inkomsten op. Om die inkomsten verder op te krikken, richt de online retailer de pijlen op de luxemarkt. Sinds begin maart zijn merken als Alberta Ferretti, Proenzo Schoulder en Moschino te koop via Zalando.

Die beslissing ligt in lijn met de verwachtingen van de consument, verduidelijkt David Schneider, de co-chief executive bij Zalando. 'In 2019 waren er meer dan 20 miljoen zoekopdrachten naar luxemerken op onze site. Klanten verlangen naar meer high end items. Het is hoog tijd om ons portfolio uit te breiden', aldus Schneider tegenover Business of Fashion. De afgelopen acht maanden werd het premiumaanbod geüpdatet met onder meer See by Chloe en Victoria Beckham, tot groot jolijt van de consument.

Weg met het hokjesdenken

'Steeds minder shoppers stoppen zichzelf in een hokje: luxemode en highstreetfashion worden vlotjes met elkaar gecombineerd. Het is niet meer dan logisch om ons aanbod daar ook op af te stemmen', aldus Schneider. Zalando verkoopt op dit moment in 17 markten in Centraal- en Noord-Europa, met Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland als belangrijkste gebieden. Het is daarmee de grootste retailer van Europa.

Door de luxemerken aan hun aanbod toe te voegen, gaat het bedrijf de concurrentie aan met onder andere Net-a-Porter en FarFetch, maar ook met een inspiratieplatform als Instagram.

'Over de volgende vier jaar willen we drie keer zovele luxeproducten verkopen', klinkt het nog op Business of Fashion. De groep mikt op een jaarlijkse groei van dertig procent in het luxesegment.

Met merken als Guess, Adidas, Calvin Klein en Levi's richtte Zalando zich jarenlang op het middensegment van de markt. Die strategie heeft het bedrijf geen windeieren gelegd: de ruim 31 miljoen klanten leverden het bedrijf in de eerste jaarhelft van 2019 ruim 3,2 miljard euro aan inkomsten op. Om die inkomsten verder op te krikken, richt de online retailer de pijlen op de luxemarkt. Sinds begin maart zijn merken als Alberta Ferretti, Proenzo Schoulder en Moschino te koop via Zalando.Die beslissing ligt in lijn met de verwachtingen van de consument, verduidelijkt David Schneider, de co-chief executive bij Zalando. 'In 2019 waren er meer dan 20 miljoen zoekopdrachten naar luxemerken op onze site. Klanten verlangen naar meer high end items. Het is hoog tijd om ons portfolio uit te breiden', aldus Schneider tegenover Business of Fashion. De afgelopen acht maanden werd het premiumaanbod geüpdatet met onder meer See by Chloe en Victoria Beckham, tot groot jolijt van de consument. 'Steeds minder shoppers stoppen zichzelf in een hokje: luxemode en highstreetfashion worden vlotjes met elkaar gecombineerd. Het is niet meer dan logisch om ons aanbod daar ook op af te stemmen', aldus Schneider. Zalando verkoopt op dit moment in 17 markten in Centraal- en Noord-Europa, met Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland als belangrijkste gebieden. Het is daarmee de grootste retailer van Europa. Door de luxemerken aan hun aanbod toe te voegen, gaat het bedrijf de concurrentie aan met onder andere Net-a-Porter en FarFetch, maar ook met een inspiratieplatform als Instagram. 'Over de volgende vier jaar willen we drie keer zovele luxeproducten verkopen', klinkt het nog op Business of Fashion. De groep mikt op een jaarlijkse groei van dertig procent in het luxesegment.