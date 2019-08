In Berlijn heeft Zalando een tweedehandswinkel voor vrouwenmode geopend. In Zircle, zoals het nieuwe concept gedoopt werd, verkoopt de internetgigant kledingstukken aan zeer zachte prijzen. Per kledingstuk betaal je tussen de 3 en de 7 euro. Dat schrijft Retail Detail.

Met Zircle wil Zalando gedragen kledij een tweede leven geven. Daarmee is de Duitse onlinegigant overigens niet aan z'n proefstuk toe. Eerder lanceerde het ook al Zalando Wardrobe, een app waarmee gebruikers tweedehandskledij kunnen verkopen aan Zalando of aan andere klanten. Voorlopig blijft het experiment met de verkoop van tweedehandskledij beperkt tot in Berlijn en is er nog geen zicht op een Belgisch tweedehandsfiliaal van het merk.

De nieuwe winkel in Berlijn zet zichzelf op de markt als een 'verkooppunt'. Er wordt dus geen tweedehandskledij ingezameld, daarvoor worden de kledingdonoren doorverwezen naar de app. Hoewel het een zeer waardevol initiatief is, blijft het een beetje dubbel dat uitgerekend Zalando met zoiets op de proppen komt. De onlinegigant is zelf ook mede verantwoordelijk voor onze gigantische kledingconsumptie.