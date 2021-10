De populaire Youtuber en influencer Bretman Rock (23) mag pronken op de cover van de nieuwste - weliswaar digitale - Playboy. Het is de eerste keer dat een openlijk homoseksueel model op de cover staat.

'Het feit dat Playboy een man op de cover zet, betekent enorm veel voor de LGBTQ+-gemeenschap en voor de gekleurde gemeenschap. Dit is surreëel', klinkt het in een Instagrampost van de jonge Filipijn. Bretman mocht in een konijnenpakje pronken en droeg de oortjes en de mouwen die Kate Moss in het verleden ook droeg.

Bretman startte enkele jaren geleden met humoristische video's en met make-up tutorials. In een mum van tijd werd hij een van de bekendste make up goeroe's op YouTube. Tegenwoordig houdt hij zich minder bezig met make-up. Zo mocht de Filipijn in Hawaï onlangs zijn eigen realityshow hosten op MTV. De cover van de Playboy waarop hij staat, is enkel digitaal beschikbaar. Dat komt omdat Playboy sinds maart 2020 niet langer geprint wordt. Door de pandemie vond het erotische blad het namelijk nodig om sneller over te schakelen naar digitaal.

