Vanaf eind deze maand kun je bij Xandres ook sportkledij kopen. De look - een legging en sporttop - is een samenwerking met Camille Liebaert, leading lady van het Belgische sportmerk RectoVerso.

'Toen Xandres begin vorig jaar bij ons kwam aankloppen, bestonden we nog geen jaar', zegt Camille Liebaert. 'Dat zij toen al in ons geloofden, was een enorme boost voor ons zelfvertrouwen. Sportkledij is voor hen een gewaagde stap, daarom zijn we voor tijdlozere stukken gegaan, maar met een leuke print die door hen ontwikkeld is. De legging is een van onze bestsellers. Daarmee onderscheiden we ons van de concurrentie.' Wat is er zo bijzonder aan die legging? 'RectoVerso is een project van Liebaert, het textielbedrijf van mijn familie. Wij maken al 135 jaar elastische stoffen en banden. Er zit niet alleen meer lycra in onze stoffen dan bij andere merken, we gebruiken ook een garen met actieve mineralen die je lichaamswarmte omzetten in infraroodstralen. Daardoor wordt de microcirculatie van je bloed gestimuleerd, wat bevorderlijk is voor je sportprestaties en je herstel. Door de hoge, dubbele tailleband zakt je legging niet af. Daardoor zijn onze leggings geschikt voor elk lichaamstype, ook voor vrouwen die curvy zijn. Die voor Xandres gaat tot maat XXL.' Wordt de collectie voor Xandres in België gemaakt? 'Absoluut. Alles wordt hier bij ons in Deinze gemaakt. Wij leveren niet alleen de stoffen, het wordt hier ook in elkaar gezet door de naaisters van RectoVerso. Dat is zeer uitzonderlijk voor een Belgisch merk, wat niet onbegrijpelijk is. De loonkost is hier heel hoog. Het is een uitdaging om het merk rendabel te houden, maar er zijn ook voordelen. Zo kunnen we makkelijk stukken bijmaken en kort op de bal spelen. Zeker het afgelopen jaar heeft dat ons geholpen. Terwijl veel merken niks konden bijbestellen omdat de fabrieken gesloten waren, heeft onze productie nooit stilgelegen. Dat we in België produceren, is ook de reden waarom Xandres bij ons is komen aankloppen.' Liebaert is een textielproducent. Waarom zijn jullie twee jaar geleden een eigen merk gestart? 'Tien jaar geleden waren wij twee keer zo groot. We produceerden toen stoffen voor alle grote merken: van Marks & Spencer tot Hugo Boss. Maar zij trokken een voor een weg, omdat het in Azië goedkoper is. Daarom hebben we onze strategie aangepast: we zijn kleiner, maar veel innovatiever. Nu maken we bijvoorbeeld ook textiel voor de ruimtevaart en voor de sportsector. Enkele jaren geleden werd ons gevraagd om samen met het sportlabo van de UGent onderzoek te doen naar de meerwaarde van een compressielegging tijdens en na het sporten. Om stalen te kunnen maken, zijn we een klein naaiatelier begonnen. Dat bracht ons op het idee om zelf een sportmerk te starten.'