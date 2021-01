Het Antwerpse juwelenmerk bundelt de krachten met kunstenaar Olivier Goethals voor een expositie in hun winkels en een nieuwe collectie.

Nog tot 14 maart kan je het kleurrijke werk van Goethals bewonderen in de winkels van Wouter & Hendrix te Antwerpen, Brussel en Knokke. De expo zal bestaan uit tien nieuwe schetsboektekeningen. Het doel van het juwelenmerk is om Belgische kunst zo meer in de kijker zetten.

De samenwerking gaat verder dan de tentoonstelling alleen: Wouters & Hendrix lanceerde ook een nieuwe juwelencollectie op basis van het werk van Goethals. Spontaniteit, optimisme en kinderlijke vrolijkheid vormen de hoofdthema's. 'We willen mensen een goed gevoel geven', legt het duo uit. Het resultaat is een speelse juweellijn waar 'universele symbolen van positiviteit' in verwerkt zijn. Denk aan regenbogen, smileys en hartjes.

Op 11 februari organiseert Wouters & Hendrix een online vernissage, waar ze onder begeleiding van Sofie Van de Velde in gesprek gaan met Olivier Goethals over zijn werk. Vragen voor de kunstenaar kunnen doorgestuurd worden via email of de Instagrampagina van Wouter & Hendrix.

Nog tot 14 maart kan je het kleurrijke werk van Goethals bewonderen in de winkels van Wouter & Hendrix te Antwerpen, Brussel en Knokke. De expo zal bestaan uit tien nieuwe schetsboektekeningen. Het doel van het juwelenmerk is om Belgische kunst zo meer in de kijker zetten.De samenwerking gaat verder dan de tentoonstelling alleen: Wouters & Hendrix lanceerde ook een nieuwe juwelencollectie op basis van het werk van Goethals. Spontaniteit, optimisme en kinderlijke vrolijkheid vormen de hoofdthema's. 'We willen mensen een goed gevoel geven', legt het duo uit. Het resultaat is een speelse juweellijn waar 'universele symbolen van positiviteit' in verwerkt zijn. Denk aan regenbogen, smileys en hartjes. Op 11 februari organiseert Wouters & Hendrix een online vernissage, waar ze onder begeleiding van Sofie Van de Velde in gesprek gaan met Olivier Goethals over zijn werk. Vragen voor de kunstenaar kunnen doorgestuurd worden via email of de Instagrampagina van Wouter & Hendrix.