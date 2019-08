Fast forward door de eclectische herfst-wintermode van tien Belgische ontwerpers.

Haider Ackermann

De song Je t'aime... moi non plus, gefluisterd door Jane Birkin en Serge Gainsbourg, bleef maar in zijn hoofd spelen. De mode van Haider Ackermann heeft altijd iets sensueels, met esthetiek als rode draad. Dit seizoen brengt hij mooie jonge mensen, mannen en vrouwen door elkaar. Zijn silhouet mag dan androgyn zijn, dat wil niet zeggen dat de twee seksen gewoon maar kleren van elkaar lenen. Het is eerder zo dat eenzelfde stof voor allebei gebruikt wordt. Rood, wit en zwart worden verwerkt tot prints of jacquards en de feilloze snit, zijn handelsmerk, is alomtegenwoordig.

...