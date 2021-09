De jury bekroonde de Albanese ontwerpster Nensi Dojaka met de hoofdprijs. Omdat er zoveel jong talent meedong naar de prijs, kregen drie ontwerpers de Karl Lagerfeld Award toegekend.

De finale van de achtste editie van de LVMH-prijs voor jonge modeontwerpers vond plaats in de Louis Vuitton Foundation, in aanwezigheid van zes ontwerpers van de LVMH-groep. Virgil Abloh, Jonathan Anderson, Maria Grazia Chiuri, Marc Jacobs, Kim Jones en Stella McCartney werden vergezeld door een deel van het LVMH-team.

De jury koos als winnaar uit de negen finalisten voor Nensi Dojaka (27), een Albanese ontwerpster van dameskleding die in Londen woont. Zij ontvangt een schenking van 300.000 euro en zal een jaar lang worden begeleid door een team van LVMH-experts. Delphine Arnault, vicepresident van de LVMH-groep, licht toe in een statement: 'Ik ben erg blij dat de LVMH-prijs 2021 is toegekend aan Nensi Dojaka. Haar sensuele, op maat gemaakte mode breekt met de conventies van de damesmode en combineert zelfvertrouwen en stijl.'

Colm Dillane, Lukhanyo Mdingi en Rui Zhou © Louis Vuitton

Gezien het uitzonderlijke talent van de finalisten heeft de jury besloten de Karl Lagerfeld-prijs aan drie ontwerpers toe te kennen: Colm Dillane (29), de Amerikaanse oprichter van het label KidSuper, gevestigd in Brooklyn (dames- en herenmode), Lukhanyo Mdingi (29), een Zuid-Afrikaanse ontwerper gevestigd in Kaapstad (dames- en herenmode), en Rui Zhou (26), de in Shanghai gevestigde Chinese ontwerper achter het merk Rui (genderloze mode). Zij ontvangen elk 150.000 euro en zullen een mentorschap van een jaar genieten.

Ook werden er drie jonge afgestudeerden van modescholen onderscheiden: Adam Kost, afgestudeerd aan het Institut Français de la Mode (Parijs), Franziska Simon, afgestudeerd aan de Academie voor Mode en Design (Düsseldorf) en Eric Starc, afgestudeerd aan de Università Iuav di Venezia (Venetië). Elk van hen ontvangt 10.000 euro en zal een jaar lang deel uitmaken van de studio's van drie huizen van de LVMH-groep, respectievelijk Louis Vuitton herenmode, Dior herenmode en Dior damesmode.

