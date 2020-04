Voor het vijfde jaar op rij maakt de H&M Foundation de vijf winnende start-ups van de Global Change Award bekend. De hoofdprijs gaat naar een start-up die biotechnologie gebruikt om katoen te kweken in het laboratorium. 'Dit is een oproep tot actie voor de hele branche.'

De H&M Foundation, de non-profitorganisatie van de belangrijkste eigenaars van H&M, heeft de vijf winnende start-ups van de Global Change Award bekendgemaakt. De hoofdprijs van 300.000 euro gaat dit jaar naar 'Incredible Cotton by GALY' een start-up actief in de Verenigde Staten en Brazilië. Het bedrijf ontwikkelt gekweekt katoen in het labo met behulp van biotechnologie.

'Het winnen van de Global Change Award toont de erkenning van en het geloof in onze visie als bedrijf. Het opent nieuwe deuren voor samenwerkingen en is een oproep tot actie voor de hele branche.' Dat vertelt Luciano Bueno, CEO en oprichter van GALY. 'We gaan hard werken om onze visie waar te maken en we geloven dat deze prijs een van de belangrijkste stappen is in de goede richting.'

De tweede plaats is voor 'Feature Fibres by Werewool', ook een start-up uit de Verenigde Staten. Dit bedrijf gebruikt DNA-bindend eiwit om stretchstoffen in natuurlijke kleuren te maken en kreeg 250.000 euro. Jaarlijks wordt de Award uitgereikt aan vijf innovatieve bedrijven met als doel langetermijnontwikkeling, innovatie en ondernemerschap te ondersteunen voor een duurzame toekomst.

