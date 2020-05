De gevreesde overrompeling van winkels sinds de heropening op 11 mei is uitgebleven, en toch is de gemiddelde verkoop boven verwachting. Dat schrijft De Morgen.

Volgens Isolde Delanghe, directeur Unizo Mode Unie, zit de verkoop in de zelfstandige modezaken na drie weken op zowat 75 procent van de vergelijkbare omzet vorig jaar. 'Dat is beter dan verwacht, al blijft het omzetverlies natuurlijk wel groot.' De verkoop is netjes gespreid over de hele week, de zaterdag is de minste dag van alle.

Bij de voedingszaken speelt het effect van de gesloten horeca nog volop. Lokale bakkers en slagers pikken een deel van de markt in.

