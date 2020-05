Winkelen we volgende week opnieuw tot we erbij neervallen? Nu gewoon buitenkomen al levensgevaarlijk kan zijn, klinkt shop til you drop niet langer onschuldig.

Wanneer op 11 mei 's lands boetieks eindelijk heropenen, wordt zorgeloos shoppen überhaupt moeilijk. De kans is groot dat we met z'n allen moeten aanschuiven. In Blankenberge worden klapdeurtjes geïnstalleerd voor de Kerkstraat. Winkels, groot en klein, zullen slechts een beperkt aantal klanten tegelijk kunnen toelaten.

Wanneer op 11 mei 's lands boetieks eindelijk heropenen, wordt zorgeloos shoppen überhaupt moeilijk. De kans is groot dat we met z'n allen moeten aanschuiven. In Blankenberge worden klapdeurtjes geïnstalleerd voor de Kerkstraat. Winkels, groot en klein, zullen slechts een beperkt aantal klanten tegelijk kunnen toelaten. Alleen al de gedachte dat er buiten nog 50 mensen staan aan te schuiven terwijl jij op zoek bent naar, stel, een nieuwe broek - of, nog erger: naar niets in het bijzonder - en tegelijk koste wat het kost anderhalve meter afstand probeert te houden, is stresserend. Wie ietwat hypochonder is, huivert nu al van deurklinken, kapstokken, kleren, betaalautomaten die misschien door andermans vingers zijn aangeraakt. En wat wordt het nieuwe shoppingprotocol in een tweedehandswinkel, waar je liefst toch élk kledingstuk bekijkt? De kans is groot dat elk kledingstuk plots verdacht lijkt, in feite onterecht, en toch, je weet maar nooit.Voor de winkeliers wordt de réouverture allicht ook geen pretje. Hoe organiseer je om te beginnen de klantenstroom? Laat je de mensen aanschuiven? Hoe regel je zo'n rij wachtenden? Meet je, zoals in China, de temperatuur van je klanten voor je hen binnen laat? Deel je mondmaskers uit? Zorg je voor handgel? Laat je je klanten overal aankomen? Sluit je je pashokjes? Zo ja: kunnen klanten hun kleren dan thuis passen en ze eventueel terugbrengen? En wat doe je in dat geval? Laat je je pashokjes open? Moet je ze dan écht tussen elke pasbeurt ontsmetten? Heb je daar voldoende personeel voor? Kun je je personeel voldoende beschermen?Hier en daar werd al geopperd dat kleren na een pasbeurt op de een of andere manier gedesinfecteerd zouden moeten worden voor ze kunnen worden teruggehangen. Dat lijkt waanzinnig. En nefast voor de kleren.Het gigantische cliché dat de klant koning is, blijft vanzelfsprekend valabel. Het komt erop aan de shoppingervaring, ondanks alle maatregelen en beperkingen, zo aangenaam en rimpelloos mogelijk te maken. Ook niet onbelangrijk: mensen terug goesting geven in mode.Er zal allicht veel veranderen. Sommige winkels zullen het jaar 2020 niet overleven. In de Verenigde Staten lijkt het tijdperk van de grootwarenhuizen stilaan afgelopen en is ook de shopping mall ten dode opgeschreven. België heeft slechts enkel grootwarenhuisketen Inno en relatief weinig malls, maar wel veel internationale ketens. De kans is groot dat die hun vastgoedportefeuille zullen herbekijken. Vorige week kondigde H&M de sluiting aan van acht winkels in Italië, waaronder twee in Milaan. Voor luxelabels is ons land geen prioriteit - zelfs Prada had tot een paar jaar geleden geen Belgisch adres. De kans is klein dat daar snel verandering in komt. Voor de luxesector zullen China en andere groeilanden nòg meer prioritair zijn dan vroeger. Zeker als die Chinezen straks minder massaal naar Europa zullen reizen om te shoppen. In theorie, en op middellange termijn, is dat goed nieuws voor lokale luxeboetieks.Maar op korte termijn moeten die boetieks zien te overleven. Hendrik Opdebeek, die de mannenwinkel van Stijl in Brussel leidt, blijft er rustig bij. 'We hebben de aanslagen overleefd en de piétonnier (de controversiële Brusselse wandelboulevard),' zegt hij. 'Je mag als ondernemer geen schrik hebben. Je moet blijven zoeken. Bij Stijl zijn we relatief optimistisch omdat we het gewoon zijn ons aan te passen. Als je ziet dat één van je merken plotseling een stuk minder goed loopt, dan moet je een ander merk vinden om dat verlies op te vangen. Als sneakers plots heel populair worden, dan koop je meer sneakers aan, en minder lederen schoenen. Na de angst van de eerste weken proberen we nu positief te zijn.'Tijdens de lockdown plaatste Stijl filmpjes op Instagram waarin leden van het 7-koppige team kleren uit de lentecollecties showden (zie filmpje hierboven). De heropening volgende week gebeurt met een gereduceerde bezetting. 'We zullen vanzelfsprekend de nodige voorzorgsmaatregelen nemen', zegt Opdebeek. 'We hebben ruimte genoeg om bijvoorbeeld de paskamers te herorganiseren. Er is voor alles een oplossing. De eerste dagen verwachten we niet onmiddellijk heel veel volk. Bij sommige klanten zal er misschien een soort van psychologische schroom zijn om meteen terug te gaan shoppen. Anderzijds hebben mensen soms twee maanden aan een stuk in een tracksuit rondgelopen en verlangen ze nu misschien écht wel naar nieuwe kleren. Komen ze, of komen ze niet? Gaat de wereld terug draaien, of blijft ze stilstaan?'De wereld is de voorbije maanden in elk geval nog wat virtueler geworden dan voorheen. Voor veel Belgische boetieks is dat een probleem: online sales zijn niet hun sterkste punt. Stijl werkte een tijdlang met het internationale platform Farfetch, maar is daarmee gestopt. 'Het was ten eerste amper rendabel en ten tweede hadden we er ook ethische vragen bij. Sommige stukken gingen drie keer de wereld rond voor ze daadwerkelijk verkocht werden. En dat druiste in tegen alles waar Stijl voor staat. We bekijken nu of we zelf een soort tussenoplossing kunnen bedenken.'Veel mensen in de sector hopen dat de coronacrisis leidt tot een hertekend landschap, met een mode die trager, duurzamer en lokaler is. De naar augustus verschoven koopjesperiode is volgens Hendrik Opdebeek een goed begin. 'Vanzelfsprekend is het voor ons nu meegenomen om de collecties een maand langer aan volle prijs te kunnen verkopen. Maar die nieuwe data laten ons ook toe om de wintercollecties pas in september te introduceren. Sonja (Noël, de stichter en zaakvoerder van Stijl, JB) heeft er altijd naar gestreefd om kleren zoveel mogelijk op het juiste moment te verkopen - wintermantels tijdens de wintermaanden, bijvoorbeeld. Maar dat werd alsmaar moeilijker. De zomercollecties werden de voorbije jaren al eind november geleverd, en de winter begint soms al in mei. Dit jaar begint de winter bij ons in september. Daardoor klopt alles weer wat meer.'