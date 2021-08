Meer nieuwe boetieks dan je benen aankunnen, jonge starters die hun kans wagen: in Knokke-Heist schrijven ze relance met een hoofdletter.

Hemels

...

HemelsDankzij de opening van een winkel op het Rubensplein verwelkomt multimerkenboetiek Heavenly je nu op drie locaties in Knokke-Heist. Naast het kleurrijke en trendy huislabel zijn er ook merken als Samsøe & Samsøe en Sissel Edelbo en de Belgische beach- en resortcollectie van Mon ange Louise. Rubensplein 571, heavenlycollection.be Nancy Triempont verzamelt in Poppy Rose seizoensgebonden mode voor vrouwen die van Italiaanse merken met een hoog flaneergehalte houden. Interieurspullen en hebbedingen worden niet vergeten. De bewuste keuze voor een offline winkelervaring resulteerde in een opvallend roze interieur. Lippenslaan 293, @poppyrose_knokke Na een eerste winkel in Roeselare was Astrid Debou van Pastell Fashion al eens aanwezig in Knokke-Heist met een pop-up. Ondertussen heeft ze er een tweede vaste winkel, met merken als Yaya, Freebird, NA-KD en Soaked in Luxury legt ze de focus op tijdloze must-haves voor vrouwen. Lippenslaan 166, pastellfashion.be Ooit een polomerk voor mannen, ondertussen een merknaam voor het hele gezin: het Belgische J&Joy legde sinds 2006 een hele weg af. De in juni geopende boetiek in Knokke-Heist, de vijfde alweer, toont opnieuw waar het label voor staat: kleurrijke items die geïnspireerd zijn door reisbestemmingen en andere culturen. Lippenslaan 334, jandjoy.com Het succes moedigde Verso Knokke aan om zijn assortiment designerkleding en -accessoires voor mannen nog uit te breiden, en dus verhuisde de conceptstore begin juli naar een nieuwe locatie op de Kustlaan. De bestaande winkel verdwijnt niet, maar gaat dit najaar van start met een nieuw concept. Kustlaan 67 en 121, verso.com Teresa Farley-Nel en Guillaume Heller hebben allebei een voorliefde voor tijdloze elegantie en ambachtelijk geïnspireerde kwaliteit. Hun Belgische label Simple Sophie ontstond in 2017 en biedt vooral eenvoudige stukken in duurzaam kasjmier aan. De winkel in Knokke viert deze zomer zijn eerste verjaardag. Dumortierlaan 9, simple-sophie.com Na de winkel in Roeselare opende multimerkenspecialist Quasimodo in april ook in Knokke-Heist een winkel waar gevestigde en opkomende namen voor mannen en vrouwen elkaar ontmoeten. Zo is er deze zomer onder meer plek voor het Belgische streetwearlabel Black and Gold, dat perfect past in het overwegend casual en sportieve aanbod. Lippenslaan 212, quasi-modo.be In amper vier weken tijd kreeg het Knokse filiaal van de West-Vlaamse multibrandstore Brooklyn dit jaar een volledige make-over. Eerder waren ook de winkels in Gent, Oostende en Roeselare al in een nieuw jasje gestoken. Het frisse interieur is gebaseerd op de gelijknamige New Yorkse wijk en biedt een kosmopolitische winkelbeleving met een ruim aanbod broeken, jeans en denimmerken. Lippenslaan 186, brooklyn.be Geen betere locatie voor een winkel met watersportuitrusting en sportswear dan Knokke-Heist, meent Vincent Thery van Sail Racing. Naast het gelijknamige Zweedse label, gespecialiseerd in zeiluitrusting en waterdichte kleding, vind je er onder meer wandelschoenen van Fitwell, ondergoed van Billibet en Belgische horloges van GMT en ADNA. Lippenslaan 150, sail-racing.be Deze lente verhuisde de Knokse winkel van Terre Bleue naar een nieuwe locatie op de Lippenslaan. Het is nu een van de ruimste boetieks van het Belgische merk, dat nog steeds synoniem staat voor comfortabele, casual chic kleding voor dames en heren, met een knipoog naar de zee. Lippenslaan 305, terrebleue.com PastelpaletLove by Jackie begon als een webshop waarop Ellen Callant het soort kleren verzamelde waarin ze haar eigen dochter Jackie graag zag: in pastelkleuren, met veel bloemen. Na de winkel op de Van Bunnenlaan opende ze begin juli een tweede fysieke boetiek op het Van Bunnenplein, met dromerige kledingstukken voor kinderen tot zes jaar. Je kunt er ook een geboortelijst aanleggen. Van Bunnenplein 24, lovebyjackie.com In augustus 2020 opende Mimi Baby een nieuw filiaal in Knokke, waarmee het merk nu achttien babywinkels op de kaart heeft staan. Een geboortelijst samenstellen, doopsuiker uitkiezen of een geboortekaartje bestellen: in de winkel van Céline Gekhiere en zus Delphine kan het allemaal. Voor fans van gepersonaliseerde items zijn er dekentjes en accessoires van het naaiatelier van Mimi Baby. Dumortierlaan 21, mimibabyknokke.be Eigen maakHet Antwerpse juwelenhuis Baskania is sinds april ook aan de kust te vinden. Alle sieraden en de exclusieve horlogelijn worden in het eigen atelier gemaakt met zorgvuldig uitgekozen edelstenen en 18-karaatgoud. Kustlaan 73, baskania.be Maison De Greef, al sinds 1848 een referentie inzake mechanische horlogerie in Brussel, trok vorige winter ook naar Knokke-Heist. Arnaud en Jacques, telgen van de zesde generatie, bieden er de eigen juweelcreaties aan, naast vernuftige kleinoden van topmerken als A. Lange & Söhne en het Belgische Ressence. Kustlaan 179, maisondegreef-knokke.be De toonaangevende juwelier Colman uit Antwerpen en Brussel trekt de luxueuze uitstraling van zijn winkels en portfolio door in Knokke-Heist. De herwerkte klassiekers van Bare van de Antwerpse juwelenontwerper Dries Criel, en sport-chic van horlogemerken als Tudor en Tag Heuer zijn er helemaal thuis. Elizabetlaan 17, colman.be In de Limburgse juweliers- en ondertussen ook horlogemakersfamilie Van Esser valt de appel niet ver van de boom. Net zoals de winkel in Maaseik wordt die in Knokke-Heist sinds 2010 geleid door een zoon van vader Eric Van Esser. Het interieur werd verzorgd door Pauline Vanthournout, bekend van haar werk voor Chanel. Elizabetlaan 5, vanesserbelgium.com RaamwerkRaamdecoratiespecialist Heytens onthulde dit jaar een gloednieuw concept: naast de bestaande ruime winkels aan de rand van de stad, opent de Belgische keten in verschillende stadscentra nu kleinere franchisewinkels voor op maat gemaakte jaloezieën en gordijnen. Knokke-Heist bijt mee de spits af. Elizabetlaan 104, heytens.beEr zijn woonwinkels, en er is het nieuwe uithangbord van RR Interieur. Rik en Sylvie Ruebens namen vorig najaar hun intrek in een nieuw pand in de Natiënlaan, opgevat als een luxueus huis waar je kennismaakt met Italiaans en Scandinavisch topdesign, jong Belgisch talent en een gloednieuwe collectie in samenwerking met decorateur en stylist Jean-Philippe Demeyer. Natiënlaan 123, rrinterieur.be Het Belgische Gommaire verdeelt zijn natuurlijke meubelcollecties en interieurobjecten over de hele wereld, een conceptstore rond de eigen visie en totaalprojecten kon dus niet ontbreken. Schattenjagers vinden er onder meer handgeblazen glaswerk, geweven manden, keramische objecten, kussens en tafellampen. Kustlaan 110, gommaire-conceptstore.com Handdoeken van Abyss & Habidecor, vegan cosmetica van Self en luxueuze badkameraccessoires van Deco Walter: de Knokse stek van Veja Badkamers beperkt zich niet tot advies over badkamerrenovaties. Veel badkamerproducten zijn exclusief in deze vorig jaar geopende winkel te vinden. Dumortierlaan 46, vejabadkamers.be Franse luxe kruist de wereld van kunstenaars, designers en architecten bij Codimat Collection. De maatwerktapijten van het merk sieren talloze prestigieuze adressen als het Witte Huis en catwalks van modehuizen. Iets zegt ons dat de nieuwe showroom hier niet uit de toon zal vallen. Kustlaan 158, codimatcollection.com Na de tijdelijke summer stores in 2018 en 2019 vestigde het Antwerpse bed- en badlinnenlabel Marie-Marie zich definitief in Knokke-Heist. Dekbedsets, donsdekens en badkamerartikelen uit de eigen collectie worden er aangevuld met andere merken zoals Mikmax, Aquanova en Compagnie de Provence. Kustlaan 231, marie-marie.com Niet alleen tuinmeubelen, maar alles wat je nodig hebt om meer buiten te leven: dat is in een notendop het idee achter Exterioo, het nieuwe winkelconcept van Overstock Garden. Knokke-Heist opende eind 2020 de eerste vestiging. Natiënlaan 217, exterioo.be 2-in-1Café Beauté is naast een schoonheidssalon ook een beautywinkel voor Belgische merken als Cent pur Cent en i.am.klean van oprichter Caroline Rigo. Een bistro zoals in de eerste zaak in Hasselt ontbreekt, hier wordt volop ingezet op snelle behandelingen met onder meer een brow- en nailbar, een lashcorner en quick facials.Dumortierlaan 6, cafebeaute.be Personal training, kinesitherapie, logopedie, huidverbetering of een paar kilo's verliezen: in De Praktijk in de Leenstraat kan het allemaal. De bijbehorende belevingswinkel in Heist biedt sinds 2018 het volledige gezondheidsgamma van RainPharma aan, eind 2020 opende een tweede zaak in de Dumortierlaan. Westkapellestraat 9 en Dumortierlaan 49, de-praktijk.be Voor Véronique Maeyaert vorig najaar huidinstituut The Glow Inn opende, worstelde ze zelf met huidproblemen. Die ervaring helpt haar bij de huidanalyses en -behandelingen die ze aanbiedt, en bij het selecteren en aanbevelen van resultaatgerichte huidverzorgingsproducten. Paul Parmentierlaan 63-65, theglowinn.be GepaardEen nieuwe naam, een nieuw concept én een nieuwe locatie: wijnhandel Bacchus werd Pinot Wine & Dine, een knipoog naar de bijnaam van zaakvoerder Tom Lansoght als kind. Achteraan in de stijlvolle zaak schuilt een bar voor wine- en foodpairing. Lippenslaan 139, pinot-knokke.be Bar à Manger in de Judestraat lanceerde met 7 Streetfood een takeawayconcept rond de populairste gerechten van het restaurant en verfijnde streetfood. De in april geopende foodshop biedt ook zeevruchten en sashimi, en ondertussen stellen kunstenaars hun werk te koop. Ebbestraat 7, facebook.com/7streetfood Voedsel is onze brandstof, zegt Knokkenaar en gepassioneerd amateurvoetballer Diego Bragard, je eet dus maar beter vers en gezond. De 26-jarige ondernemer opende zopas Habites, een adres voor koude salades en huisbereide opwarmmaaltijden die samengesteld worden in overleg met een diëtist. Naast lokale voedingsproducten verkoopt Habites ook zijn eigen koffiemelange, thee en granola. Lippenslaan 150, facebook.com/habitesknokke Lof van sterrenchef Luc Bellings en een officiële erkenning als ambachtsvrouw: Fabienne Schroetter of Madam Kroket is al even een fenomeen in Oostende. Sinds dit voorjaar zorgen haar ambachtelijke kroketten met kaas, chorizo, kreeft en ander lekkers ook in Knokke-Heist voor keuzestress. Lippenslaan 163, madamkroket.be Susanna en Gianluca Savini laten Antwerpen al sinds 2018 proeven van authentiek Italiaans ijs. In de tweede helft van de zomer openen ze ook in Knokke een Gelateria Savini, met klassieke smaken als vanille en pistache, creaties als ricotta met vijgen en vegan opties. De precieze openingsdatum vind je op Facebook. Lippenslaan 85, facebook.com/gelateriasavini Olivier Van Nueten, nu 24, was op zijn negentiende 's lands jongste chocolatier met een eigen zaak, toen nog in Zeebrugge. Vorig jaar verhuisde de Knokse wakeboardfanaat zijn chocoladeatelier Van Nueten Chocolates naar zijn thuisstad. Exclusieve maatwerkpralines, chocoladesculpturen die op designobjecten lijken, workshops: chocoholics zijn gewaarschuwd. Lippenslaan 170, vannueten-chocolates.com Frigobox thuisgelaten? Het gloednieuwe foodatelier Lovely Foods stelt gezonde beachboxen samen waarmee je zo naar het strand kunt trekken. Op de kaart staan ook salades, broodjes en fruitbekers. Lichttorenplein 7, lovelyfoods.be Geen goede wijn zonder een goed verhaal. Bij Bubbels & Wine vind je een groot assortiment Italiaanse, Spaanse en Duitse boetiekwijnen en champagnes, maar vertelt men je ook graag over hun oorsprong en optimale gebruik. Er worden ook wijncursussen en themaproeverijen georganiseerd. Lippenslaan 13-15, bubbels-and-wine.be