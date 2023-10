Win een ticket voor ‘Echo’ in het MoMu in Antwerpen

Een outfit vertelt een verhaal, en verhalen creëren herinneringen. Echo, de nieuwe expo in het Antwerpse modemuseum, onderzoekt de band tussen kleding en kunst aan de hand van het werk van ontwerpster Simone Rocha, kunstenares Louise Bourgeois en choreografe Anne Teresa de Keersmaeker.

Hoe beïnvloedt een jurk je manier van bewegen? Wat is de impact van een schoen op je houding? Het zijn vragen waar je niet elke dag bij stilstaat, maar die voor elk van de drie artiesten bepalend zijn geweest hun artistieke keuzes. Alle drie gebruiken ze kleding, textiel en herinneringen om hun creaties vorm te geven en verhalen te vertellen.

In de expo gaat het niet alleen over kleding, mar ook over moederschap, kindertijd en nostalgie, handwerk en reparatie. Je krijgt niet enkel perfecte stuks te zien, ook imperfecte kleding die iets vertelt over de dragers ervan wordt getoond.

Knack Weekend geeft 1.000 tickets weg voor deze tentoonstelling, die opent vanaf 14 oktober. Deelnemen kan via deze weg.