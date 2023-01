Wie is Sabato De Sarno, opvolger van Alessandro Michele als creatief directeur bij Gucci?

Witte rook bij Gucci: Sabato De Sarno is aangesteld als creatief directeur voor het Italiaanse modehuis. Geen naam die een belletje doet rinkelen, maar ook geen nobele onbekende. Modefans moeten nog even geduld uitoefenen, want zijn eerste collectie voor het luxemerk wordt over acht maanden pas getoond.

Iets meer dan twee maanden geleden gooide Alessandro Michele de handdoek in de ring als creatief directeur bij Gucci. Kering heeft nu een opvolger aangeduid. De naam van de nieuwe leider, Sabato De Sarno, zegt je misschien niets, maar achter de schermen bij Valentino werkte hij dertien jaar heel nauw samen met creatief directeur Pierpaolo Piccioli. De Sarna was er verantwoordelijk voor de vrouwen- en mannencollecties in de rol van fashion director.

Een groentje is hij dus zeker niet. De Sarno werd geboren in Napels en werkte eerder al voor Prada en Dolce & Gabbana voor hij in 2009 door Valentino werd ingelijfd. De ontwerper werkte dus in de coulissen van Valentino terwijl het merk volop mee de trends bepaalde, denk maar aan het felroze ‘Valentino Pink’ dat de voorbije zomer zo alomtegenwoordig was.

Hoge verwachtingen

Hopelijk kan De Sarno goed met druk om, want er wordt door de aandeelhouders en moederbedrijf Kering naar hem gekeken om de verkoopcijfers terug de hoogte in te sturen. Gucci kreeg het zwaar te verduren tijdens de pandemie en de cijfers zijn nog niet hersteld. Voorganger Alessandro Michele zou naar verluidt zijn opgestapt omwille van deze druk op zijn schouders. Ooit was hij het goudhaantje van Kering, maar de voorbije jaren konden qua verkoop niet meer tippen aan deze hoogdagen.

‘Gucci blijft een van de meest iconische, prominente en invloedrijke luxehuizen ter wereld,’ klinkt het optimistisch bij Kering-voorzitter François-Henri Pinault. ‘Met Sabato De Sarno aan het creatieve roer zijn we ervan overtuigd dat het huis zowel de mode en cultuur zal blijven beïnvloeden, met heel wat gegeerde producten en collecties, als een eigenzinnig en eigentijds perspectief op moderne luxe zal brengen.’

De modewereld moet nog even op z’n honger blijven zitten. Pas in september, tijdens Milan Fashion Week, wordt het debuut van De Sarno bij Gucci aan de wereld voorgesteld. Het team van Michele zorgt intussen voor de collectie die volgende maand op de kalender staat en een Cruise-collectie die in mei in Seoel wordt getoond.

De ontwerper zelf lijkt er alvast zin in te hebben. ‘Ik ben zeer vereerd om de rol van creatief directeur van Gucci op te nemen,’ liet hij optekenen. ‘Ik ben trots dat ik mag aansluiten bij een modehuis met niet alleen een buitengewone geschiedenis en erfgoed, maar ook bij een merk dat door de jaren heen belangrijke waarden heeft verwelkomd. Het ontroert me. Ik ben dan ook heel enthousiast om mijn creatieve visie voor het merk uit te werken.’