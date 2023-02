Wie is nog relevant in modeland? 7 luxemerken krijgen een nieuw gezicht

De modecarrousel draait sneller dan ooit. De ene dag draai je mee, de andere ga je er genadeloos uit. Ann Demeulemeester, Burberry en Nina Ricci lanceren nú hun nieuwe ontwerpers. Louis Vuitton volgt in juni, Gucci in september.

Ann Demeulemeester

Toen Ann Demeulemeester in 2021 werd overgenomen door de Italiaanse modeondernemer Claudio Antonioli, werd ook Sébastien Meunier uitgezwaaid. De Fransman was sinds 2013 aan de slag als artistiek directeur.

Demeulemeester verhuisde van Antwerpen naar Milaan, zonder creatief directeur. Onlangs werd onverwacht een nieuwe designer aangeduid: Ludovic de Saint Sernin. De ontwerper, die zijn eigen label in 2017 begon en soms ook shows meeloopt als model, is gespecialiseerd in (letterlijk) niemendalletjes met veel glitter. Slaagkansen? Er is op het eerste gezicht niets dat de Saint Sernin en Demeulemeester bindt. Maar hij heeft wel een uitgebreide schare, vooral jonge, fans, dus wie weet.

Burberry

Burberry tracht al jaren exclusiever te worden. In 2001 werd Christopher Bailey ingeschakeld om het oude regenjassenmerk tot leven te wekken. Dat hij ook CEO werd, was allicht een stap te ver. In 2018 werd Bailey opgevolgd door Riccardo Tisci, overgekomen van Givenchy. Tisci introduceerde een logo en monogramprint van grafisch ontwerper Peter Saville, maar er werd daarna nog amper iets van hem vernomen.

Italiaan Tisci ruimt plaats voor een Brit, wat allicht een slimme zet is voor het enige grote luxemerk van het Verenigd Koninkrijk. Daniel Lee, opgegroeid in Yorkshire in de schaduw van de fabrieken van Burberry, kreeg bij Bottega Veneta de reputatie een moeilijke vent te zijn, maar hij toonde er ook dat hij een modern luxelabel kan leiden. Slaagkansen? Hoog.

Etro

Familiebedrijf Etro, in 1968 opgericht als een stoffenfabrikant, slabakte al jaren. In 2021 werd een meerderheidsaandeel verkocht aan een investeringsbedrijf en moesten Kean en Veronica Etro als ontwerpers plaatsmaken voor iemand van buiten de familie.

Etro wordt sinds kort geleid door Marco de Vincenzo, een in Rome gevestigde Siciliaan die lang voor Fendi heeft gewerkt en daarnaast ook zijn eigen, ondergewaardeerde merk had. Daar is hij in 2020 mee gestopt. De Vincenzo debuteerde bij Etro tijdens de vorige modeweek. Slaagkansen? Als fans van het eerste uur bleven we toch wat op onze honger zitten.

Gucci

Wie zou Alessandro Michele vervangen als creatief directeur van Gucci? Het Italiaanse luxelabel is een mastodont met vorig jaar een omzet van bijna tien miljard euro. Bij het creatieve leiderschap komt dus wel wat verantwoordelijkheid kijken. Zeker omdat eigenaar luxegroep Kering ambitieuze groeicijfers voor ogen heeft, en ook een klassieker imago. Precies de reden waarom Michele zou zijn opgestapt.

De nieuwe man van Gucci heet Sabato De Sarno. Hij is geboren in Napels, gevestigd in Rome, en allesbehalve een superster. Hij werkte sinds 2009 bij Valentino, tot voor kort als fashion director. Hij heeft vooral ervaring als mannenontwerper, en zou het populaire VLTN-logo hebben bedacht. Alessandro Michele was in 2015 ook geen grote naam. Maar toen hij de topbaan kreeg, was hij wel al dertien jaar aan de slag bij Gucci. Zijn opvolger zal zich moeten inwerken. Slaagt hij daarin? Afwachten tot september.

Louis Vuitton

Louis Vuitton had sinds het overlijden van Virgil Abloh in november 2021 geen artistiek directeur meer voor de mannencollecties. Voor de jongste show, eind januari, was de Amerikaanse ontwerper Colm Dillane van KidSuper ‘guest designer’, maar ging de meeste aandacht naar een performance van popster Rosalìa. Intussen bleef de geruchtenmolen namen spuwen van mogelijke opvolgers, van Martine Rose tot Samuel Ross.

Met Pharrell Williams maakte Vuitton een verrassende én logische keuze. Williams, muzikant (schuldig aan Happy en Get Lucky) en stijlicoon, runt al twee streetwearlabels, Billionaire Boys Club en Ice Cream, die hij nog is begonnen met Nigo, ontwerper van Kenzo. Hij heeft een groot aantal collabs op zijn naam, onder meer met Chanel en Adidas, en een eigen verzorgingslijn, Humanrace. Met Vuitton werkte hij voor het eerst samen in 2004. Eerste afspraak: in juni, tijdens de mannenweek.

Nina Ricci

Nederlanders Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh bleven 3,5 jaar aan boord bij Nina Ricci, dat het afgelopen decennium een groot verloop van ontwerpers heeft gekend. Begin vorig jaar nam het koppel de beslissing om zich voortaan honderd procent op hun eigen label, Botter, te concentreren.

HarrisReed, 26, is afgestudeerd aan de prestigieuze Londense modeschool Central Saint Martins. Hij is genderfluïde en als ontwerper behoorlijk theatraal. Hij is vooral bekend om zijn outfits voor celebrity’s, zoals Adele, die zijn jurk met polkadotmouwen droeg voor optredens in Las Vegas. Slaagkansen? Het stijlverschil met zijn voorgangers is groot. Waar staat Nina Ricci nog voor? Antwoord op de modeweek van Parijs, waar hij dit seizoen debuteert.

Salvatore Ferragamo

Het huis van de Napolitaanse schoenmaker die fortuin maakte in Amerika werd sinds 2019 geleid door de Brit Paul Andrew, ook een schoenmaker in Amerika, voor Calvin Klein, Donna Karan en met een eigen lijn. Bij Ferragamo tekende hij ook de klerencollecties. Dat viel tegen.

Maximilian Davis, afkomstig uit Manchester met Jamaicaans-Trinidadiaanse roots, was vorig jaar genomineerd voor de LVMH Prize, maar stapte in extremis uit de race. Al snel bleek waarom: hij had zijn eigen label geruild voor de topjob bij Ferragamo. De 27-jarige ontwerper, die Rihanna en Dua Lipa kleedde, debuteerde in september in Milaan. Slaagkansen? Hm, nog even afwachten.