Wie is Daniel Lee, het nieuwe creatieve hoofd van Brits modelabel Burberry?

De Britse designer werd aangesteld als creatief hoofd bij het iconische modemerk Burberry. Hij vervangt Riccardo Tisci. Lee wordt gezien als een goudhaantje in de modesector, dus de verwachtingen zijn hooggespannen.

De 36-jarige Daniel Lee, voormalig creatief directeur bij Bottega Veneta (2018-2021), neemt de plaats in van Riccardo Tisci. Nog geen 48 uur na de laatste Burberryshow van de hand van Tisci lekte het nieuws dat hij het nieuwe creatief hoofd bij het Britse luxelabel wordt. Intussen bevestigde Burberry deze overstap. Riccardo Tisci neemt na vijf jaar afscheid van het merk.

Het speelt in het voordeel van Lee dat Tisci het pad al geëffend heeft voor verandering, schrijft Women’s Wear Daily. Sinds de aanstelling van Tisci vijf jaar geleden heeft het merk onder meer ingezet op verduurzaming en de verkoop van NFT’s. Burberry bedankt Tisci voor zijn diensten en de cruciale rol die hij gespeeld heeft bij de innovaties.

De beurs reageert alvast enthousiast op de nieuwe aanstelling. De aandelen van het merk op de Londense beurs stegen met 4.4 procent. De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen. Dat Daniel Lee een Brit en alumnus van Central Saint Martins in Londen is, maakt z’n landgenoten uit de sector heel gelukkig. ‘Het is boeiend dat Daniel Lee terugkeert naar het Verenigd Koninkrijk en ik kijk er echt naar uit om zijn interpretatie van zo’n Brits icoon als Burberry te zien,’ vertelde Simon Longland, hoofd heren- en dameskleding bij Harrods, aan WWD.

Golden boy

Het succes van Bottega Veneta stond voor de komst van Daniel Lee op een laag pitje. De ontwerper zette het merk terug op de kaart, met bestsellers zoals de Pouch bag, de Cassette bag en de Lido sandalen. Ook de populariteit van de kleur ‘Bottega Green’ mag hij op zijn conto schrijven. In zijn rol als creatief directeur bij Bottega Veneta mocht Lee in 2019 maar liefst vier Fashion Awards mee naar huis nemen: de prijzen voor Brand of the Year, Womenswear Designer of the Year, Accessories Designer of the Year en Designer of the Year stonden toen op zijn naam.

Voor hij de creatieve leiding had bij het Italiaanse lederwarenmerk was hij directeur ready-to-wear design bij Celine ten tijde van Phoebe Philo en werkte hij voor Maison Margiela, Balenciaga en Donna Karan.

Tas en sandalen van Bottega Veneta in het befaamde Bottega Green – Getty

Vanaf drie oktober mag hij het petje dragen van Chief Creative Officer bij Burberry. Er wordt verwacht dat hij zijn eigen stempel zal drukken op het merk en Burberry zal onderdompelen in zijn designesthetiek, die minimalisme, sensualiteit, comfort, jeugdigheid en elegantie uitstraalt. In het verleden heeft hij een aversie getoond voor logomania, dus het is afwachten of hij ook bij Burberry wegblijft van opvallende logo’s.