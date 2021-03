Anthony Vaccarello was de eerste ontwerper die zijn jaarlijkse afspraak op de Parijse modeweek van begin oktober cancelde. De Italiaans-Belgische creatief directeur van Saint Laurent liet in april al weten dat het label de traditionele modekalender in 2020 aan zich zou laten voorbijgaan.

'Gezien de huidige omstandigheden en de golven van radicale verandering, heeft Saint Laurent besloten zijn agenda te herschikken. Dit seizoen wil ik de collectie voorstellen als ik er klaar voor ben, op het juiste moment', vertelde Anthony Vaccarello. In december verraste de designer dan ook met een prachtige videoshow vanuit de Sahara, waarvoor hij het logo van het label over een lengte van tien meter in de duinen liet tekenen. Zijn modellen paradeerden over een geïmproviseerde catwalk langs de zandbergen, die hij aan het einde van de show in brand liet steken. De naam voor het project vond hij bij Pink Floyd: Wish You Were Here. Saint Laurent was niet het enige label dat zijn zomercollecties weg van de traditionele catwalk presenteerde. Van de shows die wel gewoon plaatsvonden tijdens de klassieke modeweken, zonder of met heel weinig publiek, ging 54% door in openlucht, zo telde Tagwalk. Zo trok Erdem naar een bos in Essex, toverde Burberry de Engelse countryside om tot een catwalk en vond de show van Kenzo plaats in de tuin van het Parijse Institut National de Jeunes Sourds .De lente- en zomercollecties in de openlucht presenteren was voor veel labels een gok. Het oktoberweer is in Europa niet altijd even denderend, in tegenstelling tot de tropische locaties waar de cruisecollecties aan het begin van de zomer worden geshowd. Zo ondervond Koché, dat bij zijn lentepresentatie in een stadspark in Parijs een korte regenbui cadeau kreeg. Toch stond ontwerpster Christelle Kocher honderd procent achter haar keuze voor een fysieke presentatie in plaats van een digitale. 'Het is een kwestie van verzet', pleitte ze. 'Lichamelijkheid is niet dood. Het evolueert, zoals het altijd al gedaan heeft.'