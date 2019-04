Weekendtip: drie keer winkelen in Antwerpen

Juweelontwerpster Lore Van Keer strijkt definitief neer in Antwerpen, het nieuwe Belgische sportmerk RectoVerso opent een pop-up en lingerielabel Wolford organiseert voor het eerst een stockverkoop.

New kid in town

Na een tijdelijke pop-up in 2017, strijkt juwelenontwerpster Lore Van Keer nu definitief neer in de modestad. Op 4 april opent ze haar nieuwe flagshipstore in de Steenhouwersvest. De opening gaat gepaard met de lancering van twee nieuwe collecties, één in het goud en één in het zilver.

'Bijzonder aan de gouden collectie is dat ik voor het eerst met parels werk', vertelt juweelontwerpster Lore Van Keer. 'De zilvercollectie kreeg de naam 'Fluent' omdat er in het strakke design van de juwelen toch een vloeiende beweging zit.'

'De pop-up in 2017 was al een succes, maar dit voelt toch extra speciaal aan. We hebben er jaren naartoe gewerkt om een vaste winkel neer te zetten. Uiteindelijk maken we alle juwelen zelf in ons atelier. We moesten zeker zijn dat we de productie zouden aankunnen.'

'We hebben ons bewust gevestigd in het modehart, vlakbij de andere juweelontwerpers in de gouden straatjes. Dit voelde gewoon juist aan. Antwerpen is en blijft bovendien de internationale modestad. Hopelijk is de winkel een volgende stap om Lore Van Keer in de toekomst ook internationaal op de kaart te zetten.'

Locatie: Steenhouwersvest 26, 2000 Antwerpen Openingsuren: maandag tot zaterdag 11:00 - 18:00 zondag 13:00-17:00 gesloten op dinsdag Meer info over het label via lorevankeer.com/

© GF

Tijdelijk shopplezier

Ook op donderdag 4 april opent het nieuwe, Belgische sportswearlabel RectoVerso haar eerste pop-up store in de Nationalestraat. Tot en met 26 juni kan je er terecht om de lente/zomer collectie te ontdekken.

RectoVerso is dan wel nieuw, maar aan ervaring is er geen gebrek. Het label werd opgericht door het Belgische familiebedrijf Liebaert Textiel, dat al meer dan 130 jaar in het vak zit. Het idee zelf kwam van Camille Liebaert, de jongste telg uit de familie. Elk stuk in de collectie wordt lokaal geproduceerd in het Oost-Vlaamse Deinze, door Liebaert zelf.

Een T-shirt koop je vanaf 95 euro, een legging vanaf 165 euro, en jassen schommelen tussen 200 en 300 euro. De collectie bevat ook drie sportbeha's en sporttassen, allebei om en bij de 90 euro.

Locatie: Nationalestraat 26, 2000 Antwerpen Data: 4 april t.e.m. 26 juni Openingsuren: 10:00 tot 18:00 Meer info over het label via rectoversosports.com/

© GF

Laatste kans

Wolford houdt op 5 en 6 april voor het allereerst stocksales. Het Oostenrijkse label is vooral bekend om zijn luxueuze lingerie en legwear. Wolford werkte reeds samen met modeontwerpers als Vivienne Westwood, Lagerfeld Gallery, Emilio Pucci, Missoni, Kenzo, Zac Posen en Valentino.

Dit weekend is de ultieme kans om hun body's, panty's, lingerie én kleding aan ronde prijzen op de kop te tikken. Kortingen lopen op tot 80 procent.