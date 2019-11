De Designer Days zijn het ideale moment om unieke designstuks aan zachtere prijzen te scoren. Deze editie vindt plaats van 6 tot 10 november. Wij maakten een lijstje met onze favoriete stops.

De favoriete stops van Lotte Philipsen, redactrice Knack Weekend online

Wie?

Lies Mertens

Waarom zeker langsgaan?

Lies Mertens benadert de stocksales op haar eigen manier. Volledig in lijn met de filosofie van haar handtassenmerk wil ze vermijden dat ontwerpen onnodig worden weggegooid. De stuks die aangeboden worden tijdens de Designer Days zijn modellen uit de huidige en voorgaande collectie, met enkele kleine productiefoutjes. Andere merken gooien producten met defecten onverbiddelijk weg, maar Lies Mertens vindt dat ze een tweede leven verdienen. Eerlijkheid duurt het langst: daarom produceert de ontwerpster in Europa, waar de arbeiders een eerlijk loon krijgen en goed behandeld worden. Het leder wordt niet gelooid met chemicaliën, maar wel met een materiaal op basis van natuurlijke producten zoals hars. Het leder is bovendien 100 procent biologisch afbreekbaar.

Wat ik op de kop wil tikken?

Een handtas die niet te groot is, zodat ik mijn schouders en nek niet te veel belast. Alle ontwerpen van Lies Mertens worden ethisch en ecologisch vervaardigd én zijn tijdloos qua stijl: keuze genoeg dus.

Wie?

La fille d'O

Waarom zeker langsgaan?

Het iconische avant-garde lingerielabel la fille d'O wordt geproduceerd in België: lokale kwaliteit gegarandeerd. Via haar shoots, die ze deelt op haar website en sociale media, toont ontwerpster Murielle Scherre de lingerie van la fille d'O op een verfrissende manier. Vrouwen van verschillende maten, vormen en huidskleuren dragen het ondergoed en tonen hoe comfortabel ze zich erin voelen. Je zou denken dat dit anno 2019 normaal was in reclameland, maar niets is minder waar. Tijdens de Designer Days biedt het merk zowel samples als collectiestukken aan. Lingerie, swimwear, bodysuits en kleding aan zachte prijzen. De samples zijn enkel in de winkel te verkrijgen, maar een deel van de collectiestuks wordt ook online aangeboden.

Wat ik op de kop wil tikken?

Een rode 'have love' bodysuit. Comfortabel én sexy.

Wie?

Edo Collective

Waarom zeker langsgaan?

Bij Edo Collective vind je duurzame slow fashion. Ideaal om te shoppen tijdens de Designer Days, want de merken die er in de rekken hangen zijn eerder tijdloos dan trendy. Edo Collective is niet alleen een winkel waar duurzaam design en mode in de schijnwerpers staat, maar - zoals de naam doet vermoeden - een collectief van makers. De vrouwen achter het concept nodigden verschillende merken, ondernemers en makers met een duurzame aanpak uit om een collectief te vormen. Samen vullen ze de winkel met hun creaties. Tijdens de Designer Days verkopen de volgende merken stuks aan scherpe prijzen: Ms.Bay (samples en displaymodellen), Wolk Antwerp (einde collecties) Eva Maria (vorige collecties), Abelone Wilhemsen (vorige collecties en stoffen) Tropas (zomer), Scarves & Stuff (oudere stuks).

Wat ik op de kop wil tikken?

Bij Wolk wil ik graag een hemd van merino-wol voor mijn vriend scoren. Het Belgische merk maakt hemden uit kwalitatieve materialen, die heel makkelijk zijn in onderhoud. Dat klinkt als muziek in de oren, want wassen, strijken en opvouwen is niet onze favoriete bezigheid.

De favoriete stops van Ruth Goossens, hoofdredactrice Knack Weekend

Wie?

4254

Waarom zeker langsgaan?

4254 is het sportlabel van de atleten Elodie Ouedraogo en Olivia Borlee. De naam van hun label staat voor de tijd die ze liepen op de vier maal honderd meter tijdens de Olympische Spelen in Peking en waarmee ze een gouden media haalden. Vorig jaar kaapten ze op de Belgian Fashion Awards met hun label nog de 'emerging talent of the year' prijs weg. Elodie en Olivia timmeren erg hard aan de weg en zijn verdraaid sterk bezig. De energie spat niet alleen van de jonge designers af, ook van hun ontwerpen. Het is sportkleding waar je in gezien wil worden: cool en trendy, al blijft het wel functioneel, ademend en voelen als een tweede huid. En natuurlijk ontwerpen ze zo duurzaam mogelijk: geen vier collecties per jaar, maar twee en maximaal gebruik van gerecycleerd materiaal.

Wat ik op de kop wil tikken?

Ik ben fan van hun sweaters, maar het is hoog tijd voor een nieuwe outfit voor mijn work-out. Zowat het enige in mijn garderobe dat nog niet Belgisch is.

Wie? Ann Demeulemeester en Haider Ackermann

Waarom zeker langsgaan?

Ann Demeulemeester en Haider Ackermann blijven grote namen binnen de Belgische mode, het is mooi meegenomen om tijdens de Weekend Designer Days ook deze labels op de kop te kunnen tikken.

Sebastien Meunier nam zes jaar geleden het roer over van Ann Demeulemeester en volgt nog steeds dezelfde duidelijke koers: poëtische collecties vaak in zwart en wit, voorzien van de nodige rock attitude. Hoewel Demeulemeester zowel een mannen- als vrouwenlijn heeft, lopen de referenties in beide collecties door elkaar. Stoer, sensueel, strak of oversized,: zowel de mannen- als de vrouwencollectie heeft het allemaal.

Haider Ackermann hangt tijdens de Weekend Designer Days in dezelfde ruimte en sluit mooi aan bij de collectie van Ann Demeulemeester. Ook hier spelen de ontwerpen met stoer en sensueel en is zwart een veelgebruikte kleur. Al deinst Haider Ackermann niet terug voor felle tinten. De collecties ogen doorgaans net iets strakker en grafischer dan bij Demeulemeester.

Wat ik op de kop wil tikken?

Ik heb een voorliefde voor zwart. Hier scoor ik dus blouses, T-shirts of jurken die ik een leven lang kan dragen. Of wie weet ga ik wel voor een origineel broekpak.

De favoriete stops van Ellen De Wolf, moderedactrice van Knack Weekend

Wie?

Christian Wijnants

Waarom zeker langsgaan?

Na bijna twintig jaar in het vak, hoort Christian Wijnants thuis in het rijtje van de 'grote Belgen in de mode'. Zijn collecties worden internationaal verkocht en ook de pers is lovend over zijn frisse en heel eigen aanpak. Zijn talent voor levendig en artisanaal breiwerk leverde hem onder andere de Grand Prix van het festival d'Hyères op, de International Woolmark Prize 2013, de Andam Award van 2006 en de 2005 Swiss Textiles Award. Christian Wijnants is elk seizoen mijn vaste stop. Vorig seizoen kocht ik er op de laatste dag van de stockverkopen een trui met bloemenprint, intussen ook een van zijn handelsmerken, mét extra korting. Een designerstuk voor minder dan honderd euro, dat is een koopje!

Wat ik op de kop wil tikken?

Wat niet? Christian Wijnants is en blijft de koning van het breigoed. Een wollen ensemble (ik heb m'n oog laten vallen op een bordeaux rok en top met sjaal) staat dus zeker ook mijn verlanglijst. En moest die lange, camelkleurige winterjas in de rekken hangen, wordt het moeilijk om ook daaraan te weerstaan.

Wie?

Façon Jacmin

Waarom zeker langsgaan?

De tweelingzussen Alexandra en Ségolène Jacmin zijn nog maar drie jaar bezig, maar wisten op korte tijd al hun stempel te drukken op de Belgische mode door hun vernieuwende en duurzame aanpak, waarvoor ze in 2017 ook de Belgian Fashion Award voor Best Emerging Talent ontvingen. Tot vorig jaar toerden ze rond met een mobiele boetiek en verkochten ze hun denim creaties via pop-up shops. Intussen hebben ze een vaste studio in Antwerpen en Brussel. Daar ontwerpen ze boeiende kleren voor vrouwen, vervaardigd uit Japans denim. De weverijen waar ze hun denim aanschaffen, zijn uitgerust met vooruitstrevende waterzuiveringssystemen die 99,9 procent filteren en recycleren. Zo komen de kleurstoffen niet in de oceaan terecht. De afwerking gebeurt in Europa.

Wat ik op de kop wil tikken?

Een workwear-geïnspireerd hemd, met grote zakken. Het is een stuk dat je gemakkelijk het hele jaar door draagt: tijdens de winter open over een rolkraagtrui als hemd, tijdens de zomer als jasje.

Wie?

Aymara

Waarom zeker langsgaan?

Sven Van Gucht en Yannina Esquivas leerden elkaar twintig jaar geleden kennen in Peru. Hij was ingenieur gespecialiseerd in windturbines. Zij kende de rijkdom van haar streek (de Peruviaanse katoen wordt beschouwd als de beste ter wereld) en het talent van de lokale breisters. Vrij vlug beslisten ze om samen 'een project' op te starten. In 2007 lanceerden ze Aymara, eerst alleen voor kinderen, later ook voor vrouwen en mannen. Het breigoed wordt geproduceerd in hun eigen atelier in Arequipa, in het zuiden van Peru, geleid door Yannina's familie. In de winter zijn hun kleren hoofdzakelijk gemaakt van baby-alpaca, dat bekend staat voor zijn zachtheid en duurzame karakter.

Wat ik op de kop wil tikken?

Een mooie wintertrui voor mijn kinderen. De kwaliteit en pasvorm van de truien die ik er in het verleden al kocht, zijn super. Ik ga ook uitkijken voor de gebreide sjaals van het merk. Die zijn vaak met de hand gemaakt door Peruviaanse vrouwen die ze thuis breien, terwijl ze voor de kinderen zorgen.