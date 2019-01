Weekday stelt versmelting met technologie in vraag met nieuwe campagne

Onder andere Givenchy, Louis Vuitton, Fenty beauty, Prada en Chanel werkten al met virtuele influencers. In november vorig jaar gaf Balenciaga, onder creatieve leiding van digitale artiest Yilmaz Sen, nog een aparte draai aan deze trend met een onaardse sociale mediacampagne. De virtuele modellen werden expres vervormd tot ze niet meer pasten binnen de conventionele schoonheidsstandaarden.

Weekday ging ook voor een speciale aanpak met computergeanimeerde modellen. Het Zweedse merk reflecteert met deze campagne voor de Disconnect-capsulecollectie op de uren, dagen en weken die we doorbrengen online.

Met een unheimliche humor laten ze ons nadenken over hoe technologie een deel van ons geworden is. Een emoticon, die verdacht veel lijkt op de Nirvana-smiley, toont ons wat er gebeurt wanneer we teveel tijd online spenderen: onze ogen worden glazig en we geraken verstoord.

Beschikbaar online op weekday.com en in de fysieke winkels van de Zweedse keten.