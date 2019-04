Weekday opent winkel in Leuven

Goed nieuws voor de Leuvense studenten. Kledingketen Weekday opent half april een winkel in de Diestsestraat.

Daarmee zijn er binnenkort drie Weekday winkels in België: ook in Antwerpen en Brussel kunnen modeliefhebbers al terecht bij Weekday.

'We kijken ernaar uit om nu ook in Leuven onze eerste winkel te openen, een universiteitsstad die bruist van de energie en creativiteit. Leuven vormt dankzij haar ontspannen en jeugdige sfeer volgens ons de ideale plek voor ons merk', aldus algemeen directeur van Weekday, David Thörewick.

Weekday staat bekend om z'n hippe, jeugdige en betaalbare kledij en past dus helemaal in het kader van de studentenstad. Bovendien zet de keten de laatste tijd sterk in op duurzaamheid door middel van recyclage en organisch katoen.

Op 12 april om 12 uur verwelkomt de winkel haar eerste klanten. In de winkel zal ook een eigen printstudio komen. Daar wordt elke week nieuwe kleding ontworpen voor het Zeitgeist-project. Die collectie speelt in op de meest recente gebeurtenissen en is slechts gedurende een week en in beperkte oplage beschikbaar.