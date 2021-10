In Leuven is zaterdagochtend de Week van de Belgische Mode van start gegaan. Doel van de Week is om consumenten bewust te maken van wat lokale merken te bieden hebben.

Om dat te doen ging onder andere campagnegezicht Kim Van Oncen op pad door Leuven en werden duizend goodiebags uitgedeeld aan prijswinnaars. Daarnaast zetten 22 lokale merken tijdelijke lopers en podia voor hun vitrine om hun collecties te etaleren.

'Het is heel fijn om als Leuven gaststad te zijn van de week', zegt Tine Vandeweerd, handelscoach bij Liefst Leuven. 'Mensen zijn dankzij de coronacrisis bewuster geworden van lokale merken maar het blijft belangrijk om die lokale merken in de spotlights te zetten.' Van Oncen werd zaterdagochtend rondgeleid bij twee lokale labels.

Isolde Delanghe van Mode Unie, dat samen met Creamoda het evenement organiseert, is blij met Leuven als gaststad: 'Leuven zet dit jaar stevig haar schouders onder onze campagne en zorgt ervoor dat consumenten tijdens de Week van de Mode een Belgisch gekleurd winkelcentrum met heel wat activiteiten en giveaways mogen verwachten.'

Leuvens schepen van handel Johan Geleyns verwelkomt het evenement met open armen: 'Naast de vele mooie acties in het kader van de Week van de Belgische mode is Leuven het hele jaar door een niet te missen shoppingstad die tal van troeven heeft en waar er altijd wat te beleven valt. Leuven is top om te winkelen, voor een café- of restaurantbezoek, om te sporten of cultuur mee te pikken en bovendien de ideale bestemming voor een weekendje weg! Dat willen we als gaststad dan ook graag extra in de verf zetten.'

