Week van de Belgische mode in aantocht: ‘Lokaal is belangrijk verkoopsargument’

De vijfde editie van de Week van de Belgische mode komt eraan. Van maandag 9 tot en met zondag 15 oktober staat mode uit eigen land in de spotlights.

Voor de vijfde verjaardag van de Week van de Belgische mode staan 100 Belgische modemerken en ruim 1000 deelnemende modewinkels klaar om mode uit eigen land in de kijker te zetten.

De Week van de Belgische mode is een initiatief van Creamoda en Mode Unie, met als doel de Belgische mode en lokaal shoppen een hart onder de riem te steken. De sectororganisaties hopen alle Belgen trots te maken op mode uit eigen land. Voor deze editie is Evy Gruyaert het gezicht van de campagne.

Onderzoek bevestigt: Belgische mode wordt gesmaakt

‘Post pandemie zien we dat de consument afstapt van het kopen van fast fashion en dat ze hun kledingbudget steeds meer kwalitatief besteden door te investeren in duurzame basis stuks en doordraagbare outfits. Belgische merken bij een lokale winkelier hebben hier duidelijk een streep voor’, zegt Wendy Luyckx, woordvoerder Creamoda, Belgische modefederatie.



Uit een bevraging van Creamoda en Mode Unie bij 130 Belgische merkenfabrikanten en zelfstandige modehandelaars blijkt dat er gemiddeld 9.7% meer Belgische mode in de winkelrekken te vinden is dan vijf jaar geleden. Daarmee komt het totale aandeel van Belgische merken in de zelfstandige modewinkels op maar liefst 45.4% van het winkelaanbod.

Uit de bevraging blijkt ook dat 55% van hun klanten vandaag, in vergelijking met vijf jaar geleden, bewust meer kiest voor Belgische mode. Heel wat klanten geven winkeluitbaters zelfs te kennen dat ze het liefst lokaal kopen omdat ze Belgische mode willen steunen, maar ook omdat ze graag de Belgische economie ondersteunen, fan zijn van de kwaliteit, pasvorm en stijl van Belgische merken. 70% van de modehandelaars zet de Belgische merken dan ook actief in de kijker in de winkel en op sociale media.

Gaststad Gent

Gent is dit jaar de gaststad van de Week van de Belgische mode. Er is een ‘Ik Koop Belgisch’-shoppingroute voorzien, die je kunt ophalen bij de deelnemende handelaars. Die kun je herkennen aan de ronde raamsticker met ambassadrice Evy Gruyaert. Er is ook een etalagewedstrijd met als prijs een waardebon van 200 euro. Shop je tijdens de Week van de Belgische Mode in een van de deelnemende handelaars? Dan ontvang je een totebag ontworpen door illustratrice Eva Mouton.

PuurGent, de middenstandsorganisatie, lanceert ook een podcast samen met de Gentse boetieks en Evy Gruyaert getiteld ‘Gentse (s)makers’. Hierin gaat Evy in gesprek met Gentse ondernemers. De podcast is te beluisteren via Spotify.



Meer info: www.wvdbm.be