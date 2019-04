Knack Weekend-hoofdredactrice Ruth Goossens stelt vast dat de relatie tussen technologische nieuwigheden en de modesector is bekoeld.

Het is stil geworden rond de eens zo gehypete draagbare technologie in de modesector. Apple had het vorige maand op zijn event zelfs niet meer over slimme horloges of andere stijlgadgets. Het zet tegenwoordig in op nieuwe diensten als televisie on demand, het online aanbod van kranten en magazines, kredietkaarten en gaming. De liefdesrelatie tussen de tech- en modesector lijkt wat bekoeld. Die begon nochtans veelbelovend toen Google Glass in 2012 niet in een duffe conferentiezaal maar tijdens de New Yorkse modeweek werd gelanceerd. Maar zelfs de modellen die de bril tijdens het defilé van Diane von Furstenberg droegen, konden niet verhinderen dat hij amper twee jaar later al van de markt werd gehaald wegens een te hoog gee...