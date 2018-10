'We Are Fashion': Brussel staat maand lang in teken van Belgische mode

Een eerbetoon aan de Belgische mode, dat moet We Are Fashion worden. Met de eerste editie wil het Brusselse MAD een maand lang tonen waarom we fier mogen zijn op op onze nationale ontwerpers. Van 12 oktober tot 18 november geven tentoonstellingen, modeshows, seminaries, workshops, pop-upstores, performances en rondleidingen een inzicht in de Belgische modescène.

'Samen met onze partners zijn we blij om de talrijke Belgische creatieve en ondernemende talenten de erkenning te geven die ze verdienen', vertelt Alexandra Lambert van MAD. 'Door de hoge kwaliteit van onze modescholen, het ondernemerschap van onze bedrijven en ontwerpers bewijzen we hiermee eens te meer dat de modesector een belangrijk Belgisch exportproduct is.'

De aftrap van de modemaand werd gegeven met de tweede editie van de Belgian Fashion Awards in het MAD. Samen met Knack Weekend, Le Vif Weekend, Flanders DC, Brussels Fashion and Design Platform en WBDM zette het MAD bekende en veelbelovende talenten uit de Belgische mode in de bloemetjes. De juryprijs was dit jaar voor de Belgische topontwerper Martin Margiela. Glenn Martens de fakkel over van Raf Simons als Designer of the Year.

Een van de expo's tijdens We Are Fashion is 35 jaar Mode, dit is Belgisch van Knack Weekend en Le Vif Weekend. Van 12 oktober tot 4 november doorlopen ze drie decennia Belgische modegeschiedenis aan de hand van hun magazines. 'We zijn met heel veel plezier in onze archieven gedoken.'

Daarnaast toont MAD een vitrine-installatie van Ester Manas, afgestudeerd aan la Cambre en finaliste van het Festival de Hyères 2018, in samenwerking met Balthazar Delepierre. Met de installatie Back to Venus zet zich af tegen de standaardmodellenmaat en ijvert ze ervoor dat alle lichamen zich kunnen kleden. Tevens toont ze opnieuw haar afstudeercollectie Big Again, waarmee ze verwijst naar het wetsontwerp over de strijd tegen anorexia in de mode.

Manas' werk vormt zo het beginpunt van een heus Modeparcours. Daarin wordt het thema van de protestbeweging belicht. Dat gebeurt via verschillende installaties, open ateliers, workshops en rondleidingen bij namen als Natan en Façon Jacmin. Ook de campagne Ik Koop Belgisch wordt onder de aandacht gebracht met een rondleiding langs verschillende installaties en verkooppunten.

Verder volgen seminaries over de toekomst van duurzame mode en startende modeondernemingen, verschillende filmvoorstellingen zoals de avant-première van McQueen en Westwood: Punk. Icon. Activist.