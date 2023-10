Wat maakt het witte T-shirt van Carmy in de tv-reeks ‘The Bear’ zo speciaal?

Niet enkel voert The Bear de lijstjes aan van beste televisiereeksen, ook hoofdpersonage Carmy is na twee seizoenen uitgegroeid tot een heus stijlicoon. Voor zijn witte T-shirt staan er internationaal talloze mensen te trappelen op de wachtlijst. Acteur Jeremy Allen White ziet er inderdaad best appetijtelijk uit als chef Carmy in z’n witte shirt, maar wat maakt dit kledingstuk nu zo uitzonderlijk?

Een mooi hoekpand versierd met een gouden zwaan lokt ons naar binnen. We zijn in deze richting geloodst door Marie Budde van Green Fashion Tours Berlin. Ze neemt ons op sleeptouw in Berlin Mitte, om enkele Berlijnse duurzame merken te leren kennen. Enkel de gevel doet ons al vermoeden dat het hier gaat om echte Deutsche Gründlichkeit.

Het eerste wat opvalt in de boetiek is een haast meditatieve video van textielmachines die wordt afgespeeld op een witte muur. In dezelfde ruimte staat een houten uitstalraam met vintage T-shirts met een zwanenlogo. Aan een rek tegen de muur hangen T-shirts met lange en korte mouwen in verschillende kleuren verleidelijk te bengelen.

Vlaggenschip Merz b. Schwanen in Berlijn

We zijn net de kledingstukken van naderbij aan het bestuderen wanneer Alexander, de shopmanager, plots een vraag stelt waardoor alle aanwezigen de oren spitsen: ‘Wil er iemand het type T-shirt dat Carmy draagt in The Bear eens vasthouden?’ En of we dat willen. Op het moment van ons bezoek aan het vlaggenschip van Merz b. Schwanen is dit T-shirt hopeloos uitverkocht, vertelt Alexander nog. We mogen het dus eventjes bekijken, maar daarna netjes teruggeven.

Carmy in de kleedkamer

Toen Courtney Wheeler, de kostuumontwerpster van de bekroonde televisiereeks The Bear, in de New Yorkse winkel Self Edge vroeg naar een ‘zeer kwalitatief T-shirt’ stelden ze haar Merz b. Schwanen voor. Ze shopte nog enkele T-shirts van andere merken, maar tijdens het passen voor de pilootaflevering werd duidelijk dat Jeremy Allen White er zeer, zeer goed uitzag in het witte T-shirt van het Duitse merk. Google stelt me niet voor niets voor om te klikken op de vraag: ‘waarom is Carmy in The Bear zo aantrekkelijk?’

Het kledingstuk sluit ook mooi aan bij het karakter van het hoofdpersonage van de reeks. ‘Carmy is een gewoontedier’, vertelt Wheeler aan Esquire. Maar wel eentje dat houdt van mode en kwaliteit. Hij weet wat zijn stijl is en wat hem goed staat. Vindt hij iets waar hij zich goed in voelt? Dan koopt hij er meteen verschillende stuks van. Zo ook met het witte T-shirt van Merz b. Schwanen.

Stormloop

Mona Weber, hoofd communicatie en marketing, vertelt dat ze er bij Merz b. Schwanen op hetzelfde moment als de rest van de wereld achter kwamen dat hun witte T-shirt schitterde in The Bear. ‘We lazen het op sociale media en in de pers.’

Het authentieke vakmanschap waar Carmy en zijn fans voor zwichten, kent een lange geschiedenis. Voor de start ervan keren we terug naar 1911, toen Balthasar Merz in de Duitse Schwäbische Alb een textielfabriek oprichtte.

‘Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. We zijn erg dankbaar dat ons merk Merz b. Schwanen door de serie The Bear wereldwijd nog meer positieve feedback krijgt’, klinkt het bij de oprichters Gitta en Peter Plotnicki. ‘Onze productie staat nog steeds voor authentiek vakmanschap. Op het eerste gezicht lijkt ons textiel misschien “eenvoudig”. Des te meer verheugt het ons om te zien hoeveel mensen deze goed gemaakte en duurzame stoffen waarderen. Mensen voelen aan wanneer iets met toewijding, passie en ervaring is gemaakt. En dat is waar The Bear over gaat – Carmy’s liefde voor zijn werk in de keuken.’

Duitse textielgeschiedenis

Het authentieke vakmanschap waar Carmy en zijn fans voor zwichten, kent een lange geschiedenis. Voor de start ervan keren we terug naar 1911, toen Balthasar Merz in de Duitse Schwäbische Alb een textielfabriek oprichtte. In haar hoogdagen had de fabriek tot 2.000 werknemers in dienst. Decennialang was ze een van de belangrijkste textielfabrikanten in het zuidwesten van Duitsland. Als gevolg van de globalisering moest de fabriek in 2008 haar deuren sluiten – de volgende generatie van de familie Merz sloeg een andere weg in.

Archiefbeelden Merz b. Schwanen

Dit is waar Gitta en Peter Plotnicki in het verhaal verschijnen. Het koppel modeontwerpers uit Berlijn vond bij toeval een oud Henleyshirt uit 1911 op de rommelmarkt. Ze waren meteen gefascineerd door het gevoel en de textuur van de zachte, licht verwassen, natuurlijke katoenen stof, en van de bijzondere afwerking – dat was iets wat ze nog nooit eerder hadden gevoeld. De Plotnicki’s wisten meteen dat ze hun leven wilden wijden aan het maken van dit soort textiel.

Omdat de textielmachines zo langzaam draaien, staat de stof bloot aan weinig spanning en wordt hij niet kunstmatig uitgerekt.

Ze trokken naar de Schwäbische Alb, op zoek naar de machines die dit soort textiel kunnen maken. Daar botsten ze op een van de laatste textielfabrikanten, Rudolf Loder, die hen verraste met een kamer vol authentieke loopwheelmachines. Samen haalden ze de machines vanonder het stof, gemotiveerd om er opnieuw mee aan de slag te gaan. Toen de familie Merz over het project hoorde, namen ze contact op met Gitta en Peter Plotnicki en stelden voor om het verhaal van Merz b. Schwanen voort te zetten.

Archiefbeelden Merz b. Schwanen

Zo gezegd, zo gedaan: Gitta en Peter Plotnicki namen de handschoen op en zetten de traditie van het merk Merz b. Schwanen verder. In 2011 startten de Plotnicki’s, na een jaar van experimenteren met de loopwheelers, de productie weer op. Dankzij de positieve reactie van de familie Merz hadden de Plotnicki’s een eeuw aan bedrijfsgeschiedenis in handen. Het hoofdkantoor vestigden ze in Berlijn, waar het koppel al jaren woonde, en de productie bleef in de Schwäbische Alb. In deze regio zochten en vonden ze mensen die nog weten hoe ze moeten werken met loopwheelmachines.

Weetje: De zwaan (Schwanen) staat symbool voor energie, puurheid en vrijheid. Bovendien staat hij voor een einde gevolgd door een goed nieuw begin.

Wat onderscheidt Merz b. Schwanen van andere T-shirts?

Merz b. Schwanen gaat er prat op super zachte, kwalitatieve stoffen te produceren, op traditionele wijze. ‘Omdat we de stoffen van de traditionele lijn op loopwheels produceren, worden ze cirkelvormig geproduceerd, dus zonder zijnaden’, klinkt het bij Mona Weber, hoofd communicatie en marketing. ‘Dit voorkomt het probleem van gedraaide stof: na herhaaldelijk wassen zijn de zijnaden van een standaard T-shirt vaak niet meer evenwijdig aan elkaar, waardoor je T-shirt scheeftrekt. Geen zijnaden, geen gedraaide stof.’

Loopwheelmachine Merz b. Schwanen

‘Elk van onze machines heeft zijn eigen individuele karakter. De reden: de oudste is van 1889 en de jongste is van 1965, met bijna 70 jaar machineontwikkeling ertussen. Bovendien zijn de machines van verschillende fabrikanten en hebben ze daarom verschillende kenmerken. Ook de temperatuur speelt een belangrijke rol: als de machines ’s ochtends of ’s winters nog koud zijn, werken ze heel anders. Afhankelijk van de temperatuur ontstaan er verschillende steekpatronen. Deze ‘oude dames’ zijn puur mechanische machines. Elke aanpassing moet nog met de hand gebeuren, met veel intuïtie en gevoel. Met de moderne machines van vandaag kan elke millimeter en elke milligram nauwkeurig geregeld en continu gecontroleerd worden door computers.’

Door het langzame proces van de machines en de beperkte productiekracht kost het maken van de stof voor de T-shirts meer tijd.

Het resultaat, vertelt Mona, is een stevige en duurzame stof, die toch zacht en comfortabel aanvoelt. ‘Omdat de machines zo langzaam draaien, staat de stof bloot aan weinig spanning en wordt hij niet kunstmatig uitgerekt. Het is een heel rustig proces.’

Duurzaam en degelijk

Het was de droom van Gitta en Peter Plotnicki om de traditionele textielproductie te verzoenen met duurzaamheid. ‘Ons merk-DNA draait om tijdloze, originele en biologische basics. We maken producten om er iedere dag goed uit te zien en je goed in te voelen.’

Gitta en Peter Plotnicki © Adam Marelli

‘De productie op loopwheels is milieuvriendelijk, omdat het energieverbruik laag ligt en de machines lang gebruikt kunnen worden’, legt Mona uit. ‘Al onze loopwheelmachines zijn onderling verbonden en worden aangedreven door een enkele motor die verbonden is met oude leren riemen. Bovendien biedt de fabriek goede werkomstandigheden, omdat de machines erg stil zijn en de onderdelen zelden vervangen moeten worden.’ We moeten terugdenken aan de meditatieve video van de machines die we in de boetiek zagen en kunnen ons voorstellen dat het inderdaad een best aangename werkomgeving is. ‘Ook de andere productielocaties van Merz b. Schwanen proberen zo’n laag mogelijke milieu- en klimaatimpact na te streven,’ aldus Mona. ‘Zo werkt onze breigoedproducent met zelfopgewekte zonne-energie.’

Qua materialen kiezen ze bij het Duitse merk voor biologische vezels en wol zonder dierenleed. Alles wordt geproduceerd in Europa, waardoor de transportroutes tot een minimum beperkt blijven. Qua verpakking gebruiken ze uitsluitend gerecyclede materialen of materialen die achteraf gerecycled kunnen worden.

Merz b. Schwanen

Ook zet het merk in op een lange levensduur van de kleding – een belangrijke stap in het duurzame verhaal. ‘Waar mogelijk repareren we kapotte artikelen en geven we informatie over hoe klanten hun textiel kunnen onderhouden via workshops in de winkel in Berlijn of online, of dankzij ons online klantenserviceteam, dat met plezier zijn kennis en ervaring deelt.’

Please chef, kan ik er nog eentje bemachtigen?



De vraag die op ieders lippen brandt: ‘Kan ik het 215 ‘classic fit’ T-shirt van Merz b. Schwanen in het wit bemachtigen?’ Het antwoord van Mona Weber klinkt voorzichtig hoopvol: ‘Ja, van zodra we de T-shirts in ons magazijn ontvangen, worden er doorlopend gelimiteerde drops uitgebracht. Wel zijn ze telkens na een paar uur al terug uitverkocht. Door het langzame proces van de machines en de beperkte productiekracht kost het maken van de stof voor de T-shirts meer tijd. Het is een grote uitdaging voor ons om de productie op te schalen zonder de mensen die de kleding maken onder druk te zetten – goede dingen hebben tijd nodig!’

Geïnteresseerd? Dan raadt Mona aan om je aan te melden voor de wachtlijst. ‘Van zodra de voorraad is aangevuld, krijgen de mensen op de wachtlijst een bericht.’ Geduld wordt dus beloond, maar de winkel met lege handen verlaten lijkt me een gemiste kans. Ik schaf alvast een T-shirt gemaakt door de oude knarrenmachine aan in een andere snit en kleur, waar ik geen Tomorrowlandtickettoestanden voor moet doorstaan.

Wie had gedacht dat een Berlijnse boetiek me zou leren dat Carmy ‘The Bear’ Berzatto duurzaamheid wereldwijd sex appeal geeft? Bedankt chef!

