Wat de modesector van mindfulness leren kan: ‘Er schuilt kracht in jezelf graag zien’

Bie Noé combineert haar liefde voor duurzame mode en mindfulness in een nieuw platform. ‘Mindfulness leidt tot een meer duurzame kijk op mode. Wie bewust en mild omspringt met zichzelf, maakt immers duurzamere keuzes.’

Acht jaar geleden las Bie Noé het boek ‘Talking Dress’ van Marieke Eyskoot. Zo ontdekte ze de minder fraaie zijde van mode. ‘Net datgene wat ik zo mooi vond, bleek ook een heel lelijk kantje te hebben. Zowel voor mens als milieu is de impact van de mode-industrie immers heel zwaar.’ Gelukkig popten er steeds meer alternatieven op, in de vorm van duurzame modelabels en boetieks.

Om mensen te inspireren, organiseert Bie onder de noemer B.Right al vijf jaar lang duurzame modetours in Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen. Ook deelt ze haar kennis tijdens debatten en op sociale media. De voorbije jaren verdiepte de duurzame mode-experte zich bovendien in mindfulness, aan de hand van verschillende cursussen en de internationale teacher training bij MMTCP. Dit motiveerde Bie om de twee werelden samen te brengen. Vanaf 8 oktober lanceert ze daarom een online zelfleerplatform, volledig in teken van mindful fashion.

Ontdek je stijl op je eigen tempo

‘Op dit platform combineer ik verschillende onderwerpen, die deelnemers kunnen helpen om hun eigen stijl te ontdekken en omarmen. Aan het einde van de rit kleden ze zich met meer zelfvertrouwen en aandacht voor duurzaamheid. Verspreid over drie maanden loggen de deelnemers in wanneer ze zin hebben of er tijd voor kunnen maken. Omdat ik hen wil uitnodigen om zacht te zijn voor zichzelf, kunnen ze hun tijd zelf indelen zoals ze willen. Het platform is bereikbaar via de computer, maar ook via een app. Moet je ergens even wachten? In plaats van doelloos scrollen, bieden de oefeningen, blogs, video’s en tips in de app een meer waardevolle tijdsbesteding.’

Mindfulness betekent voor mij aandacht hebben voor het moment, zonder oordeel

Bie zorgt voor structuur en persoonlijke begeleiding, zodat de deelnemers niet verloren lopen in het aanbod op het platform. ‘Maar ze kunnen zelf de focus leggen op de thema’s waar zij op dat moment het meeste nood aan hebben: oefeningen en tips rond mindfulness en zelfcompassie of rond persoonlijke stijl en duurzame mode.’

Het platform wil deelnemers niet aanzetten om hun volledige garderobe uit het raam te gooien en nieuwe stuks aan te schaffen. ‘De meest duurzame optie is je kleden met wat je al hebt. Dat is niet alleen duurzaam voor het milieu, maar ook voor jezelf’, legt Bie uit. ‘Je geeft minder geld uit en werkt aan je zelfbeeld, wat uiteindelijk resulteert in een meer bewuste manier van leven. Het geeft ook ruimte om te investeren in stuks die je jarenlang zal koesteren. Aan het einde van het traject staan we stil bij hoe we afscheid kunnen nemen van kledingstukken die niet aansluiten bij wie we zijn.’

Samen sterk

Het mindful fashion-traject toont waar je mee staat, op verschillende niveaus. ‘Sluit je kleding aan bij wie je wil zijn? Waar je van droomt? Samen gaan we op zoek naar je persoonlijke stijl’, aldus Bie. ‘Een belangrijke sleutel is hoe je kijkt naar jezelf. Vaak doen we dat met een strenge bril op onze neus. Die bril is gevormd door zaken zoals je opvoeding, je netwerk en de maatschappij.’

Je verbonden voelen met mensen om je heen zorgt voor meer rust en plezier

Via de app kunnen deelnemers daarom ook in contact komen met elkaar, de community van het platform. ‘In de testfase bleek het delen van ervaringen heel belangrijk. Elkaar inspireren, aanmoedigen en stimuleren geeft de deelnemers meer zelfvertrouwen en het gevoel dat ze er niet alleen voor staan.’ Op het einde van de drie maanden wordt er afgesloten met een community-dag, waarop iedereen elkaar in het echt kan zien en ervaringen kan uitwisselen. ‘Je verbonden voelen met mensen om je heen zorgt immers voor meer rust en plezier’, licht Bie toe.

Oordelen opzij

Om je te wapenen tegen je strenge innerlijke criticus, biedt Bie ook oefeningen rond mindfulness aan. ‘Mindfulness betekent voor mij aandacht hebben voor het moment, zonder oordeel. Dat is een van onze grootste uitdagingen voor onszelf, want de verhalen die malen in ons hoofd zijn meestal niet zo positief. Met mindfulness proberen we naar het hier en nu terug te keren en er ons bewust van te zijn dat de verhalen in ons hoofd niet noodzakelijk stroken met de werkelijkheid.’

Weerspiegelt jouw kledingkast je persoonlijkheid?

‘Pijn is onvermijdelijk in een mensenleven, maar hoe we ermee omgaan, kunnen we bijsturen’, klinkt het bij Bie. ‘Mindfulness resulteert niet in jezelf continu super gelukkig voelen. Zo werkt het leven nu eenmaal niet en dat is ook oké. Wel zorgt het ervoor dat frustratie baan ruimt voor mildheid en voor een meer duurzame vorm van geluk. Ik geef altijd de tip om te kijken naar jezelf zoals je beste vriend(in) jou ziet.’

We zijn sterker dan we denken

‘Zelfcompassie is voor mij onlosmakelijk verbonden met mindfulness. Het betekent dat we bewuste keuzes maken, met aandacht en zachtheid voor onszelf. De oefeningen hierrond kunnen in het begin gek aanvoelen,’ waarschuwt Bie. ‘Heel wat mensen vinden het normaal om kritisch te zijn voor zichzelf. Waarom aanvaarden we dit zomaar? Het mooie aan mindfulness en zelfcompassie is dat het de neuroplasticiteit stimuleert, wat betekent dat er nieuwe banen in je hersenen kunnen vormen. In plaats van in oude patronen te vervallen, creëer je nieuwe manieren om naar jezelf en je omgeving te kijken. We zijn sterker dan we denken, maar er is wel oefening voor nodig.’

Retail therapy

Overconsumptie, of het nu fast fashion of duurzame labels zijn die we in ons mandje laden, kan nooit leiden tot echte duurzaamheid, vindt Bie. ‘Wanneer we in een neerwaartse spiraal zitten, zoeken we vaak externe oplossingen. Neem nu emoshoppen, ook wel gekend als retail therapy. Wanneer de initiële kick is verdwenen, volgt de kater voor jezelf en de planeet.’

Wie zichzelf waardevol vindt, laat zich minder verleiden tot impulsaankopen en trends

Doordat veel mensen niet meer geloven in God, is er een spiritueel gat ontstaan dat we proberen te vullen met nieuwe spullen, vertelt de duurzaamheidsexperte. ‘Shoppen is in onze prestatiegerichte, kapitalistische samenleving een vorm van religie geworden, die je identiteit bepaalt. De mechanismes die leiden tot overconsumptie maken daar handig gebruik van. Reclames geven ons het gevoel dat we nieuwe spullen nodig hebben om ons goed te voelen, succesvol te zijn en ergens bij te horen. Wie zichzelf waardevol vindt, laat zich minder verleiden tot impulsaankopen en trends. Er schuilt dus veel kracht in zachtheid.’

Mild zijn voor jezelf betekent niet dat je niet kunt groeien als mens. ‘Integendeel,’ stelt Bie, ‘want om aan zelfontwikkeling te doen, is het nodig om te aanvaarden dat je gebreken hebt en daar niet over te oordelen. Dit klinkt misschien contradictorisch, maar een laag zelfbeeld zorgt ervoor dat je vast komt te zitten. Een positief zelfbeeld geeft je de energie om de koe bij de horens te vatten.’

Mindfulness en duurzaamheid zijn geen trends, maar evoluties

‘Als de connectie met jezelf goed zit, is het ook makkelijker om je geconnecteerd te voelen met de wereld om je heen’, klinkt het. ‘In termen van duurzaamheid betekent dit meer ruimte om een band te voelen met onze kledingstukken en de mensen die ze maken. Bovendien durf je ook meer te investeren in kleding als je overtuigd bent van je eigen stijl.’

Fashion (R)evolution

De thema’s duurzaamheid en mindfulness wonnen de voorbije jaren aan populariteit. ‘Ik zie dit niet als trend, maar als een evolutie,’ vertelt Bie. ‘Duurzaamheid en bewustzijn gaan hand in hand. Een groter bewustzijn zorgt voor duurzamere keuzes. Meer en meer mensen vinden dit logisch. Op een bewuste manier in het leven staan, zorgt ervoor dat je niet meer kunt wegkijken van de nood om duurzamer te leven. Bovendien wordt het ook steeds dringender, de klimaatproblemen zijn nog nooit zo duidelijk aanwezig geweest.’