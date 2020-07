Antwerpen is een duurzaam mode-adresje rijker. Wasted Atelier, het Belgische merk dat werkt met hoogwaardige reststoffen, zwaait de deuren open van een eigen winkel.

'Bij WASTED Atelier willen we laten zien dat sustainable fashion ook cool en sexy kan zijn,' vertelt oprichter Dirk Smet. Alle stuks worden ontworpen en gemaakt in België en vertrekken vanuit een restproduct. 'Elk kledingmerk, elke confectioneur en elke producent heeft seizoen na seizoen weer een "dode stock" aan stoffen over. Dit kunnen monstermaterialen zijn, foute leveringen, teveel geleverde stoffen, enzoverder. Deze liggen soms jarenlang stof te vergaren, om op de lange duur vernietigd te worden.'

Vanuit zijn beroep als textielagent staat Dirk Smet in nauw contact met zowel stoffenproducenten als Belgische en Nederlandse kledingmerken. 'Ik besliste dat ik iets wilde doen met die stofoverschotten. Ik begon ze op te kopen en samen met een onafhankelijk stylingteam zijn we collecties beginnen ontwerpen en produceren, gebaseerd op wat we vonden, de catch of the day.' Zelf omschrijft het WASTED-team hun aanpak als het wakker maken van 'sleeping beauties'.

Belgisch verhaal

Het merk lanceerde een eerste capsulecollectie in december 2019 en brengt sindsdien nieuwe stuks uit wanneer er zich nieuwe stoffen aandienen. 'WASTED Atelier wil een product op het gepaste moment op de markt brengen, dus geen dikke truien in augustus en geen shorts in januari. Door onze Belgische productie kunnen we erg snel reageren, op een week tijd kunnen we een product in de winkels krijgen', klinkt het. Een eigenzinnige aanpak, die ervoor zorgt dat klanten een steeds wisselend aanbod kunnen ontdekken.

Wasted Atelier © Barbara Salomé Felgenhauer/Floor

'We zijn geen pure ecologisten,' legt Dirk uit. 'We gebruiken zowel natuurlijke als synthetische stoffen, met als enige leidraad: niets mag voor ons geproduceerd worden. We vinden dat elk productieproces - zelfs dat van ecologische stoffen - een impact heeft op het milieu, dus is ons motto don't produce but use. Om volledige traceerbaarheid te garanderen, produceren we in ons eigen atelier in België. Door de iets lagere aankoopprijs van de grondstoffen kunnen we produceren in eigen land en toch aan betaalbare prijzen verkopen.'

In hun eigen shop wordt de volledige collectie van WASTED atelier te koop aangeboden plus enkele eigen biologische cosmeticaproducten en een breicollectie in samenwerking met Delphine Quirin.

Praktisch WASTED atelier: Lombardenvest 49, Antwerpen Wastedatelier.be

