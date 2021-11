De Belgian Fashion Awards (BFA) werden op donderdag 25 november uitgereikt in de Antwerpse Handelsbeurs door een internationale jury van experts die de beste Belgische modetalenten van 2021 bekroonde. Walter Van Beirendonck ging met de juryprijs aan de haal. Dominique Nzeyimana ging ter ere van de prijs met hem in gesprek voor het magazine van Flanders DC.

De prijsuitreiking van de Belgian Fashion Awards vond plaats in de Antwerpse Handelsbeurs, ter gelegenheid van de Fashion Talksgeorganiseerd door Flanders DC. De Belgian Fashion Awards worden sinds 2017 gezamenlijk georganiseerd doorKnack Weekend, Le Vif Weekend, Flanders DC (Flanders District of Creativity), MAD Brussels en WBDM (Wallonie-Bruxelles Design Mode). De voorzitter dit jaar was Chris Dercon, kunsthistoricus uit Lier, voormalig museumdirecteur van onder andere Tate Modern en huidig voorzitter van de Réunion des musées nationaux-Grand Palais in Parijs.

Walter Van Beirendonck ontving de Jury Prize voor zijn nu al bijna veertig jaar durende carrière in de mode. Voor deze gelegenheid sprak Dominique Nzeyimana de ontwerper over zijn carrière, die wat hem betreft nog heel wat jaren zal duren. Van Beirendonck mag dan wel bijna op pensioen gaan als directeur van de Modeacademie, op andere vlakken denkt hij nog lang niet aan rusten. 'Laat het heel duidelijk zijn dat ik énkel stop als directeur. Mijn label en al mijn andere projecten lopen gewoon door', klinkt het in het interview.

Met de juryprijs is de ontwerper heel tevreden. 'Het is een teken van respect en waardering voor mijn werk door mensen die toch echt op de hoogte zijn van wat er gebeurt in de modewereld, zoals Chris Dercon en in een vorige editie Patrick Scallon.' De kleurrijke, opvallende ontwerpen van Van Beirendonck konden steeds op zowel fans als tegenstanders rekenen. 'Bij mijn collecties is het misschien af en toe minder duidelijk hoeveel belang ik hecht aan vormen, snit, stoffenkeuze en kwaliteit dan bij collecties die voornamelijk zwart of deconstructief zijn', legt hij uit. Zo duurde het tijdens zijn carrière ook relatief lang vooraleer hij dezelfde appreciatie kreeg als sommige anderen van 'De Zes +1', stelt Van Beirendonck.

Dat hij veel aandacht voor techniek en precisie heeft, kon de jury gelukkig wel zien en appreciëren. Voorts prezen ze zijn internationale vormentaal en zijn rol als visionair, die de grenzen van de mode steeds weet te verleggen.

